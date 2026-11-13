Đánh thức sức mạnh nội sinh

Lan toả giá trị văn hoá

Cách đây 80 năm, Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Người khẳng định vai trò dẫn đường của văn hoá đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua lời căn dặn: “Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng ấy đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, trở thành định hướng quan trọng trong xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thực hiện Kế hoạch số 17, ngày 7/11/2026 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền kỷ niệm sự kiện trọng đại này gắn với ngày Văn hoá Việt Nam (24/11), Cà Mau đặc biệt nhấn mạnh việc làm rõ bối cảnh, ý nghĩa lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội và sự phát triển của địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, công tác tuyên truyền cần tiếp tục lan toả những giá trị tốt đẹp, thành tựu nổi bật trong xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam và Cà Mau.

Các hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 của tỉnh Cà Mau được giới thiệu trên website Bản đồ số văn hoá Việt Nam.

Qua đó, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Cà Mau "nghĩa tình, năng động, sáng tạo"; đồng thời đề cao đạo đức, nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục lạc hậu. Đặc biệt, tỉnh cổ vũ mạnh mẽ vai trò chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hoá của Nhân dân, đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những người làm công tác văn hoá trong thời kỳ mới.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân được tham gia các hoạt động văn hoá ngay tại cơ sở, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 27/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua "Mỗi xã, phường có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở" giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phong trào được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh với mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% thiết chế văn hoá, thể thao cấp xã được khai thác, phát huy hiệu quả. Mỗi xã, phường xây dựng ít nhất 1 mô hình hay xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu và đặc điểm dân cư nhằm phục vụ trực tiếp, thuận tiện cho đời sống tinh thần của người dân.

Phong trào tập trung rà soát, tối ưu hoá công năng các thiết chế hiện có, đẩy mạnh hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng, thể dục - thể thao, phát triển văn hoá đọc và xây dựng không gian sinh hoạt cộng đồng.

Bảo tồn di sản gắn với sinh kế và phát triển du lịch

Trong bức tranh tổng thể về văn hoá, Cà Mau chú trọng bảo tồn, trao truyền và khai thác giá trị di sản truyền thống. Ngày 30/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2026-2030. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 kiểm kê, phân loại 100% câu lạc bộ, nghệ nhân, không gian thực hành và nhạc cụ trên địa bàn; 64 xã, phường có kế hoạch bảo tồn và mỗi ấp, khóm, trường học có ít nhất 1 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả.

Cà Mau phát động phong trào thi đua "Mỗi xã, phường có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở". (Ảnh chụp tại phường Tân Thành).

Điểm đáng chú ý của Đề án là gắn bảo tồn di sản với truyền nghề, sáng tạo, phát triển du lịch và tạo sinh kế. Tỉnh chú trọng phát huy vai trò của nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong truyền dạy, tổ chức các lớp học, hội thi trong trường học, tạo điều kiện để đờn ca tài tử được thực hành thường xuyên, tiếp nối qua các thế hệ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh vừa trình HĐND tỉnh xem xét phân bổ hơn 175 tỷ đồng từ nguồn Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá năm 2026. Nguồn vốn này được phân bổ cho việc nâng cấp thiết chế, tu bổ các di tích lịch sử quan trọng như: Di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Vĩnh Hưng, Đình Tân Hưng, Căn cứ Tỉnh uỷ tại Xẻo Đước, Địa điểm nổi dậy Ninh Thạnh Lợi năm 1927; xây dựng Không gian trưng bày Lịch sử Đảng bộ tỉnh, Không gian trưng bày Lúa nước, chuẩn bị đầu tư tổ hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh và đặc biệt dành 1,5 tỷ đồng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sản xuất phim ngắn quảng bá di sản trên nền tảng số.

Đưa văn hoá Cà Mau vươn xa trên bản đồ số

Hoà nhịp xu thế chuyển đổi số, quảng bá văn hoá, du lịch trên các nền tảng trực tuyến đang trở thành phương thức quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Hưởng ứng lễ ra mắt nền tảng Bản đồ số văn hoá Việt Nam (CMAP) do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức, Cà Mau tích cực cập nhật, giới thiệu 18 sự kiện đặc sắc của tỉnh lên nền tảng này.

Ban Công tác Mặt trận ấp Đường Cày, xã Phú Tân tổ chức trò chơi dân gian trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày Văn hoá Việt Nam (ngày 4/11).

Các sự kiện được giới thiệu gắn liền với chuỗi hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với chủ đề "Bừng sáng bản sắc văn hoá - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới". Thông qua địa chỉ truy cập https://cmap.vn, người dân, du khách trong nước và quốc tế dễ dàng tra cứu thời gian, địa điểm, nội dung các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao, du lịch của tỉnh.

Đưa 18 sự kiện lên nền tảng số quốc gia không chỉ giúp Cà Mau quảng bá hình ảnh vùng đất địa đầu cực Nam một cách rộng rãi, chuyên nghiệp mà còn minh chứng cho quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, kết hợp hài hoà giữa gìn giữ bản sắc truyền thống với xu thế công nghệ số thời đại mới.

Với những kế hoạch bài bản, nguồn lực đầu tư trọng điểm và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân, các hoạt động kỷ niệm ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 tại Cà Mau đang thổi luồng sinh khí mới, khẳng định văn hoá chính là nguồn lực nội sinh quan trọng, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, đưa Cà Mau phát triển toàn diện.