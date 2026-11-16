An Giang tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu văn hóa Việt Nam, đồng thời lan tỏa khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu văn hóa Việt Nam, đồng thời lan tỏa khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới

Với chủ đề xuyên suốt “Dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến tương lai”, Ngày hội xây dựng không gian văn hóa đa sắc màu, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai; giới thiệu hành trình hình thành, gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ.

Nội dung trưng bày tập trung vào những giá trị văn hóa khởi nguồn, truyền thống dựng nước và giữ nước, thành tựu xây dựng đời sống văn hóa, phát triển văn học nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa.

Đáng chú ý, không gian trưng bày giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về văn hóa; những dấu mốc quan trọng như Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, cùng những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Các nội dung về bảo tồn, phát huy di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa số và đổi mới sáng tạo cũng được giới thiệu trong khuôn khổ Ngày hội.

Một điểm nhấn của Ngày hội là không gian “Sắc màu văn hóa các địa phương”, quy tụ các tỉnh, thành phố với những chủ đề riêng, giới thiệu di sản, lịch sử, con người và bản sắc văn hóa vùng miền.

Các nội dung về bảo tồn, phát huy di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa số và đổi mới sáng tạo cũng được giới thiệu trong khuôn khổ Ngày hội

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh giới thiệu chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam”; TP. Huế mang đến không gian “Huế - Thành phố di sản”; Cà Mau giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Địa phương đăng cai An Giang giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, lễ hội, nghệ thuật dân gian và bản sắc của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa, kết nối văn hóa với du lịch sinh thái, tâm linh, cộng đồng, biển đảo và các sản phẩm OCOP.

Các không gian của Vĩnh Long, TP. Cần Thơ cũng góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng thông qua giới thiệu di sản, lễ hội, làng nghề, nghệ thuật, ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc trưng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Ngày hội chú trọng các không gian trải nghiệm, tương tác nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Không gian trải nghiệm di sản và nghề truyền thống giới thiệu các nghề thủ công như tranh dân gian, sơn mài, dệt lụa, thổ cẩm, mây tre đan, đậu bạc, gốm...

Người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, có cơ hội tìm hiểu quy trình sáng tạo, trực tiếp thực hành một số công đoạn làm sản phẩm và giao lưu với nghệ nhân.

Không gian giáo dục văn hóa, di sản và phát triển văn hóa đọc giới thiệu sách, tư liệu, ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, kết hợp hoạt động ngoại khóa, tham quan và giao lưu với tác giả, nghệ nhân, nghệ sĩ.

Trong khi đó, không gian văn hóa số và đổi mới sáng tạo ứng dụng hình ảnh 3D, mã QR, phim ngắn và nội dung đa phương tiện, góp phần đổi mới cách tiếp cận, quảng bá di sản.

Một điểm nhấn của Ngày hội là không gian “Sắc màu văn hóa các địa phương”, quy tụ các tỉnh, thành phố với những chủ đề riêng, giới thiệu di sản, lịch sử, con người và bản sắc văn hóa vùng miền

Các sản phẩm OCOP, sản phẩm sáng tạo, thủ công, nông sản và đặc sản địa phương cũng được giới thiệu trong không gian kết nối văn hóa - du lịch, qua đó thúc đẩy liên kết giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo.

Song hành với hoạt động trưng bày là các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật “Âm vang Việt Nam”, “Hương sắc Việt Nam”, với những tiết mục nghệ thuật chọn lọc, mang đậm bản sắc vùng miền. Các loại hình nghệ thuật dân tộc, dân ca, dân vũ và nhạc cụ truyền thống sẽ góp phần tạo nên không gian giao lưu, kết nối giữa các giá trị truyền thống với đời sống đương đại.

Thông qua sự tham gia của các địa phương, nghệ nhân, nghệ sĩ, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đông đảo công chúng, Ngày hội hướng tới xây dựng không gian kết nối cộng đồng, nơi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là người thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy di sản; thúc đẩy liên kết văn hóa với du lịch, làng nghề, sản phẩm sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh An Giang chỉ đạo; Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.