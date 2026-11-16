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Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile thưởng thức rối nước Việt Nam

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà María Pia Adriasola de Kast, Phu nhân Tổng thống Chile José Antonio Kast, đến thưởng thức biểu diễn múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội.

Báo VietnamPlus
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Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast đến Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội để thưởng thức múa rối nước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast đến Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội để thưởng thức múa rối nước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast đến thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast đến thưởng thức múa rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Một hoạt cảnh múa rối nước trong buổi biểu diễn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Một hoạt cảnh múa rối nước trong buổi biểu diễn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Tổng thống Chile María Pia Adriasola de Kast thích thú trải nghiệm điều khiển con rối nước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Tổng thống Chile María Pia Adriasola de Kast thích thú trải nghiệm điều khiển con rối nước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hai Phu nhân thích thú khi cầm trên tay những con rối nước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hai Phu nhân thích thú khi cầm trên tay những con rối nước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung cùng các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Chile, bà María Pia Adriasola de Kast chụp ảnh chung cùng các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phu-nhan-ngo-phuong-ly-va-phu-nhan-tong-thong-chile-thuong-thuc-roi-nuoc-viet-nam-post1148682.vnp