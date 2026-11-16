Nghệ sĩ, hoa hậu cùng hội tụ tại 'Muôn sắc Việt Nam'

NSND Trần Ly Ly và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham dự họp báo chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, giới thiệu những điểm nhấn nghệ thuật hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi check-in tại sự kiện.

Ca sĩ Tùng Dương xuất hiện tại sự kiện. Với phong cách âm nhạc cá tính và giàu sức sáng tạo, nam ca sĩ là một trong những gương mặt nghệ sĩ được khán giả quan tâm.

Giám đốc sáng tạo - Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí hào hứng cho sự kiện quốc gia. Giám đốc sáng tạo, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, ê-kíp mong muốn xây dựng một không gian nghệ thuật mang đậm hình ảnh và tinh thần văn hóa Việt Nam, lấy cảm hứng từ ba biểu tượng đặc trưng của văn hóa Đông Sơn gồm: Mặt trời, trống đồng, chim Lạc.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 là Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi

Các ca sĩ nhí: Lê Ngọc Minh Giang, Ngô Tuệ Mẫn, Đặng Thiên Kim tham dự sự kiện.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tham dự họp báo chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Với dấu ấn trong sáng tác và phối khí, nhạc sĩ Hữu Vượng sẽ góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc riêng, kết nối tinh thần truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Diễn viên Phương Nam tham dự sự kiện, giao lưu và chia sẻ không khí trước thềm chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Nghệ sĩ Cheng tham dự họp báo, thể hiện sự hào hứng trước chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.