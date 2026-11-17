Có lợi thế nhưng chưa đủ điều kiện đi xa

Ðảng viên Phan Cẩm Hài là chuyên viên Văn phòng Ðảng uỷ xã Khánh Bình, đồng thời quản lý 2 cửa hàng xăng dầu tại ấp Kinh Hội và ấp Phạm Kiệt. Ðảm đương 2 công việc với những yêu cầu riêng, chị phải chủ động sắp xếp thời gian, từ nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan đến chuyện hàng hoá, doanh thu và các quy định tại cửa hàng, mọi việc đều được tính toán để hoạt động kinh doanh ổn định, không ảnh hưởng đến công việc được giao.

Theo chị Hài, đảng viên tham gia làm kinh tế tư nhân phải phân định rõ việc công và việc tư; không để chuyện kinh doanh chi phối nhiệm vụ, càng không được dùng vị trí công tác để tạo lợi thế cho lợi ích cá nhân. Ðó cũng là bài toán thực tế đối với cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Đảng viên Phan Cẩm Hài kiểm tra hoạt động tại cửa hàng xăng dầu tại ấp Kinh Hội.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng lên, trong khi kinh doanh tư nhân không phải việc có thể làm theo kiểu tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nếu thiếu người quản lý, thiếu phương án vận hành, hoạt động kinh doanh rất dễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn. Có lẽ đó là lý do trong hơn 937 đảng viên ở Khánh Bình, chỉ khoảng 10 người tham gia làm kinh tế; số phát triển theo hướng kinh tế tư nhân bài bản rất ít.

Ðồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Ðảng uỷ xã Khánh Bình, nhìn nhận: Ðịa phương có nhiều lợi thế sản xuất, nhưng muốn đảng viên mạnh dạn đầu tư thì không thể chỉ vận động, khuyến khích. Vốn, giá vật tư, dịch bệnh và đầu ra vẫn là những nỗi lo thường trực.

Trăn trở trước thực tế đó, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến cho rằng: “Muốn đảng viên yên tâm làm kinh tế phải giúp họ nhìn thấy con đường và có chỗ dựa để đi đường dài. Trong đó, chính quyền phải cùng tháo gỡ rào cản bằng những việc làm cụ thể: kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ liên kết sản xuất, tìm kiếm thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác”.

Với người làm kinh tế ở nông thôn, mở rộng diện tích, mua thêm máy móc hay chuyển đổi mô hình đều là chuyện phải tính toán kỹ càng, chỉ một vụ tôm rớt giá, dịch bệnh, vật tư tăng giá hay thương lái ngưng thu mua, vốn liếng có thể mất trắng. Ðảng viên Quách Văn Sển, Chi bộ ấp Rau Dừa (xã Hưng Mỹ), cũng trăn trở với những nỗi lo ấy.

Tốt nghiệp chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản năm 2008, anh trở về quê bắt tay vào sản xuất trên 4 ha đất của gia đình. Thay vì giữ cách nuôi truyền thống, anh mạnh dạn nuôi tôm quảng canh cải tiến 2 giai đoạn, kết hợp mô hình lúa - tôm, cua, cá để tận dụng mặt nước, tạo thêm nguồn thu. Nhờ đó, thu nhập từ mức khoảng 400 triệu đồng ban đầu tăng lên gần 1 tỷ đồng mỗi năm.

Khi kinh tế hộ dần ổn định, anh muốn đi xa hơn với dự định thành lập hợp tác xã du lịch sinh thái cộng đồng. Nhưng để nhiều người cùng làm, cùng hưởng lợi và duy trì hoạt động lâu dài, anh còn phải tính đến chuyện vốn, quản trị, tổ chức dịch vụ, tìm kiếm thị trường. Ðây cũng là điều anh mong được địa phương hỗ trợ để có thể biến ý tưởng thành mô hình thực tế.

Ðảng viên Quách Văn Sển thăm mô hình nuôi tôm thẻ kết hợp cua, cá.

Sản xuất giỏi không đồng nghĩa với kinh doanh có sức cạnh tranh

Làm ra sản phẩm tốt đã khó, đưa sản phẩm thành hàng hoá có giá trị, có khách mua thường xuyên càng khó hơn. Ðảng viên Nguyễn Hoàng Hiếu, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn U Minh, huyện U Minh (cũ), đang thử sức với hướng đi này.

Tại Ấp 15, Xã Nguyễn Phích, ông trồng hơn 500 gốc nho, kết hợp vườn cây ăn trái và trải nghiệm du lịch sinh thái dưới tán rừng tràm. Ðể vận hành tốt, ông phải tính chuyện đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ, quảng bá và kết nối tour để có khách đều, nguồn thu ổn định mà vẫn giữ được giá trị nguyên sinh rừng U Minh Hạ.

Ðảng viên Nguyễn Hoàng Hiếu chăm chút vườn nho kết hợp du lịch sinh thái dưới tán rừng tràm.

Dù bất cứ ngành nghề nào, người làm kinh tế đều phải đối mặt với những áp lực như: Bán cho ai? Giá cả ra sao? Khách tìm đến bằng cách nào? Chi phí vận hành có đảm bảo? Làm sao để khách quay lại?... Có sản phẩm, có lợi thế nhưng thiếu chiến lược tiếp cận thị trường, người sản xuất dễ rơi vào cảnh làm được mà chưa bán được, có tiềm năng nhưng chưa tạo ra giá trị tương xứng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, cần tăng cường phối hợp hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ để nắm bắt nhu cầu thị trường, truy xuất nguồn gốc, quản lý sản phẩm; đồng thời chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo các tiêu chuẩn như VietGAP, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Quy định số 224 tạo cơ sở để đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh phù hợp với năng lực, điều kiện của mình, tuy nhiên, chủ trương mở đường, còn đi được bao xa phụ thuộc vào sự chuẩn bị và hỗ trợ thực tế. Ðảng viên cần được hướng dẫn rõ phạm vi được làm, thủ tục pháp lý và trách nhiệm phải thực hiện. Khuyến khích đổi mới không đồng nghĩa với việc buông lỏng nguyên tắc, không thể vì sợ sai mà cản trở sáng kiến chính đáng; càng không thể lấy tinh thần dám nghĩ, dám làm để xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương; người làm đúng, dám đổi mới vì lợi ích chung phải được bảo vệ; hành vi lợi dụng chủ trương để trục lợi phải bị xử lý nghiêm.

Ðảng viên có thể tự bỏ vốn, tổ chức sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm với quyết định của mình, nhưng không nên đơn độc trước những hạn chế kỹ thuật, rủi ro về đầu ra. Cấp uỷ, chính quyền cần đồng hành, từ hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ tiếp cận vốn, chuyển giao công nghệ đến kết nối tiêu thụ, tháo gỡ khó khăn. Khi sự khuyến khích đi cùng hỗ trợ cụ thể, đảng viên có chỗ dựa để mạnh dạn đầu tư và phát triển, tinh thần dám nghĩ, dám làm mới chuyển thành giá trị thực, tạo sức bật kinh tế địa phương.

Trịnh Hồng Nhi - Quốc Ngữ - Trường Giang