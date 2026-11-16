11 bộ phim Việt Nam sắp được trình chiếu tại cụm rạp Hải Phòng

Theo dự kiến, chương trình chiếu phim sẽ diễn ra tại Rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng và Rạp Thống Nhất (phường Hải Dương), vào lúc 9h30’ ngày 21.11, kéo dài liên tục trong 3 ngày.

Kết nối các bộ phim đến gần với công chúng

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm dành cho công chúng trong khuôn khổ Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với TP. Hải Phòng tổ chức.

11 bộ phim sẽ được trình chiếu miễn phí cho khán giả từ ngày 21 - 23.11.2026

Không đơn thuần là một chương trình chiếu phim, hoạt động này thể hiện cách tiếp cận của VFDA trong xúc tiến phát triển điện ảnh, đưa tác phẩm đến với công chúng, mở rộng cơ hội tiếp xúc giữa nghệ sĩ và khán giả, đồng thời phát huy vai trò của điện ảnh trong đời sống văn hóa xã hội.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa tích cực, nơi các giá trị nghệ thuật được lan tỏa và nghệ sĩ có thêm không gian để kết nối, chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng.

Các phim được trình chiếu gồm “Trại buôn người”; “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”; “Cục vàng của ngoại”; “Anh hùng”; “Mưa đỏ”; “Bảy tiên”; “Ốc mượn hồn”; “Truy tìm Long Diên Hương”; “Tử chiến trên không”; “Hẹn em ngày nhật thực” và “Mang mẹ đi bỏ”.

Các tác phẩm sẽ mang đến những lát cắt đa dạng của điện ảnh Việt Nam đương đại, từ đề tài lịch sử, chiến tranh đến tâm lý, gia đình, hành động và đời sống xã hội.

Nhiều tác phẩm nổi tiếng được trình chiếu

Những tác phẩm như “Mưa đỏ”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Tử chiến trên không” tiếp cận những câu chuyện lịch sử và thời khắc đặc biệt bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Trong khi đó, “Cục vàng của ngoại”, “Mang mẹ đi bỏ” khai thác tình thân, các mối quan hệ gia đình và những vấn đề gần gũi của đời sống.

Sự đa dạng về đề tài và cách kể chuyện tạo nên một chương trình có nhiều lựa chọn cho khán giả, đồng thời giới thiệu những diện mạo khác nhau của điện ảnh Việt Nam tới công chúng Hải Phòng.

Cơ hội gặp gỡ người sáng tạo nên các tác phẩm

Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu trực tiếp giữa khán giả với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và các thành viên đoàn phim sau một số suất chiếu.

Đây là cơ hội để công chúng không chỉ thưởng thức tác phẩm mà còn được gặp gỡ những người sáng tạo nên tác phẩm, lắng nghe câu chuyện về quá trình làm phim, những trải nghiệm nghề nghiệp, hành trình xây dựng nhân vật và thông điệp mà bộ phim muốn chuyển tải.

11 bộ phim được trình chiếu nhằm chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Với VFDA, việc kết hợp chiếu phim và giao lưu nghệ sĩ có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ quảng bá tác phẩm. Hoạt động này góp phần mở rộng không gian hoạt động nghề nghiệp và xã hội của nghệ sĩ, tạo điều kiện để nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ, đối thoại với công chúng, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của người nghệ sĩ trong đời sống văn hóa.

Khán giả không chỉ là người tiếp nhận tác phẩm mà còn trở thành chủ thể tham gia vào các hoạt động văn hóa, góp phần hình thành môi trường thưởng thức nghệ thuật văn minh, tích cực và có chiều sâu.

Đây cũng là một trong những cách VFDA cụ thể hóa vai trò của mình trong xúc tiến phát triển điện ảnh, thúc đẩy sự lưu thông của tác phẩm, tăng cường kết nối giữa nhà làm phim và thị trường khán giả, mở rộng sức lan tỏa của điện ảnh trong cộng đồng.

VFDA phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức Diễn đàn xuất phát từ mong muốn thúc đẩy những kết nối thực chất giữa điện ảnh với địa phương, giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với công chúng, đồng thời mở rộng các cơ hội phát triển cho điện ảnh Việt Nam.

Hải Phòng là thành phố đang vươn mình mạnh mẽ, nỗ lực khẳng định vị thế và tìm kiếm những động lực phát triển mới. Trong hành trình đó, xây dựng công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, không chỉ mở ra tiềm năng về kinh tế sáng tạo mà còn góp phần phát huy bản sắc, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và sức hấp dẫn của thành phố.

Thông qua Diễn đàn, VFDA mong muốn đồng hành cùng Hải Phòng trong việc từng bước hình thành những điều kiện thuận lợi để điện ảnh tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tăng cường kết nối với các nhà làm phim, nghệ sĩ và đối tác trong nước, quốc tế; đồng thời khai thác tiềm năng của thành phố trong phát triển hoạt động sản xuất, phổ biến và xúc tiến điện ảnh.

Các hoạt động của Diễn đàn cũng góp phần thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh chương trình chiếu phim và giao lưu với các đoàn phim, Diễn đàn còn có những hoạt động dành cho giới chuyên môn và ngành điện ảnh.