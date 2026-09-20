Đặc sắc ngày hội Lân Huế 2026

Màn so tài đặc sắc của các đội thi Lân.

Chương trình mở đầu bằng nghi thức điểm nhãn khai quang lân và hồi trống khai hội, sau đó các đội bước vào tranh tài ở hai nội dung kỹ thuật đỉnh cao là Địa Bửu và Mai Hoa Thung.

Điểm nhấn của chương trình là buổi quảng diễn Lân - Sư - Rồng kết hợp rước đèn Trung thu vào tối 20/9. Đoàn diễu hành đi qua những tuyến đường chính rực rỡ sắc màu. Bên cạnh sân chơi dành cho thiếu nhi, chương trình còn lan tỏa thông điệp "Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện".

Nghi thức điểm nhãn khai quang lân và hồi trống khai hội.

Cổ vũ nhiệt tình tại ngày hội lân, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, người dân thành phố Huế chia sẻ: “Không khí ngày hội rất vui và náo nhiệt. Các tiết mục biểu diễn vừa đẹp mắt vừa thể hiện được sự công phu của các đội lân. Chương trình này không chỉ mang đến một sân chơi hấp dẫn cho trẻ em, mà còn giúp các em có thêm trải nghiệm và hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho hay, sự kiện mang đến một không gian văn hóa đa sắc màu, không chỉ tạo niềm vui cho thiếu nhi trong dịp Trung thu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một thành phố thân thiện, giàu bản sắc. Đây cũng là dịp để Huế tiếp tục khẳng định vị thế thành phố Festival, từng bước xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô lễ hội”, đồng thời làm phong phú thêm hệ thống sản phẩm du lịch của địa phương.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đội thi.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu "Huế vào thu" – Festival Huế 2026 diễn ra xuyên suốt trong tháng 8 và 9/2026. Các sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản trong lễ hội mùa thu đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa sắc màu của Cố đô Huế.