Đón Tết Trung thu, thưởng thức sắc màu văn hóa Việt - Trung

Tối 21/9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng” mừng Tết Trung thu 2026 quy tụ các nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật và đơn vị biểu diễn của hai nước Việt Nam - Trung Quốc, mang đến nhiều tiết mục kết hợp âm nhạc, múa và trình diễn trang phục.

Ông Vương Quần, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, phát biểu tại chương trình nghệ thuật “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng”.

Phát biểu tại chương trình, ông Vương Quần, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động giao lưu nghệ thuật trong dịp Trung thu.

Tết Trung Thu là ngày lễ truyền thống được Nhân dân hai nước trân trọng. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp tỉnh Vân Nam sang Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật xuyên biên giới

Theo ông, chương trình diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang có những bước phát triển mới. Hai nhà lãnh đạo: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Tập Cận Bình đã định hướng đi sâu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, có ý nghĩa chiến lược, đưa hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực lên tầm cao mới.

Hai bên cũng xác nhận năm 2026 - 2027 là “Năm hợp tác du lịch Việt - Trung”, trong đó du lịch được xác định là một kênh thúc đẩy giao lưu Nhân dân.

Văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc hòa quyện trong tiết mục mở màn.

Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, chương trình nghệ thuật “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng” lần lượt giới thiệu các tiết mục mang màu sắc văn hóa Việt Nam và Trung Quốc.

Mở đầu là hợp xướng thiếu nhi Trung Quốc Kinh Thi - Tiểu Nhã - Lộc Minh với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình. Tiếp đó, không khí Trung thu được tái hiện qua liên khúc Chung một vầng trăng, hợp xướng thiếu nhi Việt - Trung và các màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa mang đến không gian đậm màu sắc Việt Nam với dân ca quan họ Bắc Ninh Qua cầu gió bay. Sự xuất hiện của ca khúc dân gian Việt Nam giữa chương trình nghệ thuật có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Trung Quốc tạo nên điểm giao thoa giữa hai màu sắc âm nhạc.

Sau phần biểu diễn, nữ ca sĩ chia sẻ về quãng thời gian 7 năm học dân ca Trung Quốc. Đỗ Tố Hoa cho biết, học dân ca không chỉ đơn thuần là học cách hát. Để hiểu được một làn điệu và cách thể hiện nó, cô còn phải học ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa và con người Trung Quốc.

“Với tôi, học dân ca Trung Quốc không chỉ là học một cách hát mà còn là học ngôn ngữ để hiểu văn hóa và con người Trung Quốc. Trong 7 năm học tập tại đây, tôi đã nhận được rất nhiều sự chỉ dẫn, sẻ chia và những tình cảm quý báu từ thầy cô, bạn bè. Chính những điều ấy giúp tôi hiểu rằng: âm nhạc có thể vượt qua ranh giới ngôn ngữ để đưa con người đến gần nhau hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Nữ ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện ca khúc “Qua cầu gió bay”, “Dòng suối nhỏ chảy xiết”.

Sau phần chia sẻ, Đỗ Tố Hoa trở lại sân khấu với Dòng suối nhỏ chảy xiết, một ca khúc dân ca Trung Quốc. Câu chuyện của nữ ca sĩ vì thế trở thành một phần tự nhiên trong mạch chương trình, khi trải nghiệm học tập được nối trực tiếp với phần biểu diễn.

Trong khi đó, Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình mang tới các tiết mục Ánh trăng, Người phụ nữ cao nguyên và trích đoạn vở nhạc kịch dân tộc A Bằng tìm Kim Hoa. Qua múa và âm nhạc, những sắc màu văn hóa đặc trưng của Vân Nam được giới thiệu tới khán giả Hà Nội.

Chương trình còn có sự tham gia của Nhạc viện Trung ương Trung Quốc, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Dân tộc “Sức Sống Mới” cùng các nghệ sĩ như Ngô Tuệ Mẫn và rapper RamC.

Một phần trình diễn khác gây chú ý là màn giới thiệu trang phục Việt - Trung. Áo dài Việt Nam, họa tiết gốm sứ Thanh Hoa và trang phục dân tộc Di của Vân Nam lần lượt xuất hiện trên sân khấu, tạo nên sự kết hợp giữa thời trang và văn hóa truyền thống.

Chương trình còn có sự tham gia của Nhạc viện Trung ương Trung Quốc, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Dân tộc “Sức Sống Mới”...

Cũng trong khuôn khổ đêm nghệ thuật, chương trình còn công bố kế hoạch cùng sáng tạo du lịch di sản thế giới Việt - Trung. Nội dung này mở rộng câu chuyện từ giao lưu văn hóa sang hợp tác du lịch, nối những hoạt động trên sân khấu với mục tiêu tăng cường giao lưu giữa người dân hai nước.

Từ âm nhạc, múa, hòa tấu đến thời trang, Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa trong dịp Trung thu. Sự đan xen giữa các tiết mục truyền thống và cách thể hiện hiện đại cũng giúp chương trình không chỉ dừng ở việc tái hiện không khí Trung thu mà còn mở ra những cách tiếp cận mới với văn hóa hai nước.