Đi chơi Trung thu Hàng Mã, lưu ý đoạn phố cấm xe 24/24

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Hàng Mã cấm xe suốt ngày đêm

Nếu chọn Hàng Mã làm điểm đến trong mùa Trung thu năm nay, điều du khách cần nhớ trước tiên là không thể đi xe vào đoạn phố tổ chức chợ.

Chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 25.9, trên phố Hàng Mã, đoạn từ ngã tư Hàng Mã - Hàng Đường đến ngã tư Hàng Mã - Hàng Cót. Trong toàn bộ thời gian tổ chức, đoạn phố này được cấm đường 24/24 giờ.

Điều đó có nghĩa việc hạn chế phương tiện không chỉ diễn ra vào buổi tối khi lượng khách tăng cao. Ban ngày, ô tô và xe máy cũng không được lưu thông qua khu vực tham quan, mua sắm và các hoạt động Trung thu. Các phương tiện được phân luồng theo phương án tổ chức giao thông.

Đây là chi tiết khá dễ bỏ qua nếu chỉ quen với hình ảnh Hàng Mã đông đúc vào buổi tối. Thực tế, ngay từ ban ngày, tuyến phố đã được dành cho không gian chợ và hoạt động trải nghiệm. Vì vậy, người có ý định chạy xe thẳng tới Hàng Mã rồi tìm chỗ đỗ gần đó có thể gặp khó khăn, nhất là vào những khung giờ đông khách.

Phường Hoàn Kiếm đã bố trí các điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại phố Thuốc Bắc, một phần phố Hàng Mã và khu vực nút giao Hàng Lược - Hàng Rươi. Riêng trên phố Thuốc Bắc có điểm trông xe miễn phí dành cho người dân sinh sống trên phố Hàng Mã.

Cách đi phù hợp nhất vì thế là gửi xe tại các điểm được bố trí rồi đi bộ vào khu vực chợ. Với người đi cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, việc tính trước quãng đường từ điểm gửi xe đến Hàng Mã cũng giúp chuyến đi đỡ cập rập hơn.

Hàng Mã không chỉ là nơi mua đồ chơi

Hàng Mã năm nay được tổ chức trong khuôn khổ Chợ Trung thu truyền thống phố cổ với chủ đề “Tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa giá trị Trung thu truyền thống”. Các gian hàng giới thiệu đồ chơi trẻ em, đồ trang trí Trung thu, sản phẩm nghề thủ công truyền thống, bánh Trung thu và những sản phẩm phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc.

Giá các mặt hàng đồ chơi Trung thu không biến động nhiều so với năm trước. Đèn ông sao loại nhỏ có giá khoảng 30 - 50 nghìn đồng/chiếc, loại lớn 60 - 80 nghìn đồng/chiếc; mặt nạ giấy bồi 50 - 70 nghìn đồng/chiếc; đầu lân khoảng 200 -800 nghìn đồng/chiếc.

Nhưng nếu chỉ đến Hàng Mã để mua một món đồ rồi rời đi, khá dễ bỏ lỡ cách mà không gian Trung thu năm nay được tổ chức. Chợ Trung thu chỉ là một điểm trong chuỗi hoạt động văn hóa trải rộng ở khu phố cổ và khu vực Hồ Gươm.

Cách tổ chức này khiến chuyến đi Trung thu trở thành một hành trình đi bộ qua nhiều lớp không gian văn hóa thay vì chỉ tập trung vào một tuyến phố. Hàng Mã mang đến sắc màu, đồ chơi và không khí mua sắm; Mã Mây, Hàng Buồm hay khu vực Hồ Gươm lại mở rộng câu chuyện về di sản và sinh hoạt truyền thống...

Đi Hàng Mã cần tính cả chuyện đông người

Càng về chiều tối, Hàng Mã càng nhộn nhịp. Những gian hàng nhiều màu sắc, đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi, tò he, đồ chơi dân gian và đồ trang trí tạo nên sức hút riêng của tuyến phố này. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ tới tham quan, trong khi người trẻ tìm không gian chụp ảnh và du khách hòa vào dòng người để trải nghiệm không khí Trung thu Hà Nội.

Trong hoàn cảnh đó, việc cấm xe 24/24 không đơn thuần là một biện pháp phân luồng. Nó tạo ra khoảng không cần thiết để người đi bộ có thể tham quan, mua sắm và di chuyển giữa các gian hàng an toàn hơn. Ngược lại, người tham gia cũng cần tuân thủ hướng dẫn, gửi xe đúng nơi quy định, không dừng, đỗ gây cản trở giao thông và chủ động bảo quản tài sản cá nhân.

Các hộ kinh doanh tham gia chợ phải kinh doanh đúng vị trí, diện tích và ngành hàng được bố trí; bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; niêm yết, bán đúng giá, không chèo kéo, ép giá. Các yêu cầu về văn minh thương mại, an toàn thực phẩm, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường cũng được kiểm tra, giám sát trong thời gian tổ chức, nhất là vào các ngày, khung giờ cao điểm.

Đặc biệt, nếu đi cùng trẻ nhỏ, phụ huynh nên xác định trước điểm gửi xe và thống nhất điểm gặp trong trường hợp bị tách khỏi nhau. Hàng Mã vốn là tuyến phố hẹp, lượng người có thể tăng nhanh vào buổi tối nên việc di chuyển theo dòng người và hạn chế đứng lâu tại những vị trí gây cản trở sẽ giúp trải nghiệm thuận lợi hơn.

Chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 cũng có một điểm kết thúc đáng để du khách tính trước lịch trình. Lúc 20 giờ ngày 25.9, lễ rước “Đêm hội Trăng Rằm” sẽ diễn ra tại không gian đi bộ khu vực Hồ Gươm. Đoàn rước xuất phát từ khu vực phía trước Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, diễu hành qua các tuyến phố quanh hồ với đèn Trung thu truyền thống, đầu sư tử, cờ hội cùng các nghệ nhân, học sinh, đoàn viên, người dân và du khách.

Vì vậy, nếu muốn kết hợp Hàng Mã với Hồ Gươm, nên xem đây là một hành trình đi bộ thay vì cố đưa phương tiện cá nhân vào sát từng điểm. Khi đoạn Hàng Mã đã cấm xe 24/24, gửi xe từ bên ngoài rồi đi bộ giữa các không gian Trung thu sẽ phù hợp hơn với cách tổ chức năm nay.