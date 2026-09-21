Sẵn sàng đêm hội Trăng rằm Thái Nguyên 2026
Tối 21-9, Ban Tổ chức tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Mùa trăng yêu thương” tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đây là hoạt động chuẩn bị cho “Đêm hội Trăng rằm – Vui Tết Trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026”.
Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc đậm màu sắc Trung thu như: "Vầng trăng cổ tích", "Giấc mơ của Trăng", "Trăng rằm xuống phố", "Ánh trăng cho em".
Bên cạnh đó là các màn trình diễn đặc sắc gồm trống hội, múa lân - sư - rồng, hoạt cảnh Chú Cuội - Chị Hằng, biểu diễn xiếc và nhiều liên khúc thiếu nhi sôi động.
Góp mặt trong những tiết mục biểu diễn là các em nhỏ thuộc Câu lạc bộ Nghệ thuật thiếu nhi (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phan Đình Phùng), Câu lạc bộ Lân sư rồng Võ đường Việt Bắc, cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Tại buổi tổng duyệt, ê-kíp thực hiện đã tập trung rà soát kỹ lưỡng từ nội dung, âm thanh, ánh sáng đến đội hình và sự phối hợp giữa các bộ phận, nhằm bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và ấn tượng.
Điểm nhấn của đêm hội sẽ là Cuộc thi Rước đèn Trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Mùa trăng yêu thương”. Theo thể lệ, 30 xã, phường tham gia phần thi trực tiếp, gồm thi mô hình đèn và thi rước đèn Trung thu.
Các mô hình không chỉ được đánh giá về ý tưởng, hình thức thể hiện mà còn được khuyến khích ứng dụng công nghệ, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương.
Theo kế hoạch, phần chấm thi các mô hình đèn Trung thu sẽ được tổ chức vào chiều 22-9. Chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Vui Tết Trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026” sẽ diễn ra vào tối 22-9 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Sân khấu chính của chương trình "Mùa trăng yêu thương".
Quý khán giả có thể đến trực tiếp theo dõi, hòa mình vào không khí rộn ràng của đêm hội hoặc xem chương trình được livestream trên fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/san-sang-dem-hoi-trang-ram-thai-nguyen-2026