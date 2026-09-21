Sẵn sàng đêm hội Trăng rằm Thái Nguyên 2026

Tiết mục ca múa nhạc sôi động do các tài năng nhí thể hiện, sẽ mang đến bầu không khí tươi vui, rộn ràng cho “Mùa trăng yêu thương”.

Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc đậm màu sắc Trung thu như: "Vầng trăng cổ tích", "Giấc mơ của Trăng", "Trăng rằm xuống phố", "Ánh trăng cho em".

Màn hòa giọng và biểu diễn đáng yêu của các em thiếu nhi trong trang phục rực rỡ trên sân khấu Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Bên cạnh đó là các màn trình diễn đặc sắc gồm trống hội, múa lân - sư - rồng, hoạt cảnh Chú Cuội - Chị Hằng, biểu diễn xiếc và nhiều liên khúc thiếu nhi sôi động.

Các em nhỏ thuộc Câu lạc bộ Nghệ thuật thiếu nhi phường Phan Đình Phùng biểu diễn tại buổi tổng duyệt.

Góp mặt trong những tiết mục biểu diễn là các em nhỏ thuộc Câu lạc bộ Nghệ thuật thiếu nhi (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phan Đình Phùng), Câu lạc bộ Lân sư rồng Võ đường Việt Bắc, cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Tại buổi tổng duyệt, ê-kíp thực hiện đã tập trung rà soát kỹ lưỡng từ nội dung, âm thanh, ánh sáng đến đội hình và sự phối hợp giữa các bộ phận, nhằm bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và ấn tượng.

Ban Tổ chức kiểm tra sát sao từng tiết mục tại buổi tổng duyệt tối 21-9.

Các thành viên Ban Tổ chức theo dõi tổng duyệt.

Điểm nhấn của đêm hội sẽ là Cuộc thi Rước đèn Trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Mùa trăng yêu thương”. Theo thể lệ, 30 xã, phường tham gia phần thi trực tiếp, gồm thi mô hình đèn và thi rước đèn Trung thu.

Các mô hình không chỉ được đánh giá về ý tưởng, hình thức thể hiện mà còn được khuyến khích ứng dụng công nghệ, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Một trong những mô hình đèn Trung thu được làm công phu, sáng tạo, ứng dụng hiệu ứng ánh sáng chuẩn bị cho phần thi rước đèn.

Mô hình đèn của tổ dân phố 26, phường Linh Sơn.

Theo kế hoạch, phần chấm thi các mô hình đèn Trung thu sẽ được tổ chức vào chiều 22-9. Chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Vui Tết Trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026” sẽ diễn ra vào tối 22-9 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Sân khấu chính của chương trình "Mùa trăng yêu thương".

Quý khán giả có thể đến trực tiếp theo dõi, hòa mình vào không khí rộn ràng của đêm hội hoặc xem chương trình được livestream trên fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.