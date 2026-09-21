Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lần đầu bước lên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả

Đêm hội Thành Tuyên năm nay có 40 mô hình đèn Trung Thu tiêu biểu được lựa chọn từ 129 mô hình do các xã, phường. Đây là những mô hình được người dân sáng tạo, chế tác và đưa vào không gian lễ hội.

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Đây là lần đầu các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được đứng trên sân khấu lớn, hoà cùng không khí của đêm hội Trung Thu Thành Tuyên. Sau chương trình nghệ thuật, các thí sinh tiếp tục tham gia rước đèn, hòa vào dòng người và những mô hình Trung Thu khổng lồ nối nhau qua quảng trường và đi qua nhiều tuyến phố.

Các cô gái bất ngờ trước kích thước, hình dáng và sự đa dạng của các mô hình. Có những chiếc đèn mô phỏng nhân vật lịch sử, có chiếc đèn lại mô phỏng hình con vật, hay hình ảnh quen thuộc trong đời sống, có mô hình ghi dấu tên tổ dân phố, phường - nơi người dân cùng nhau làm nên tác phẩm. Những chiếc đèn kể câu chuyện về vùng đất, con người và đời sống Tuyên Quang bằng một ngôn ngữ rất gần với trẻ em, đó là màu sắc, hình khối, ánh sáng và sự chuyển động.

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Sự náo nhiệt của đêm hội khiến các cô gái thay đổi hình dung ban đầu về một tỉnh miền núi. Lễ hội Thành Tuyên là bức tranh được tạo nên từ nghệ thuật trên sân khấu, văn hóa các dân tộc, ký ức lịch sử, đời sống cộng đồng và không khí Trung Thu của trẻ em.

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Thí sinh Đặng Thị Ngọc Lan chia sẻ rằng khoảnh khắc bước lên sân khấu lễ hội Thành Tuyên là dấu mốc đáng nhớ. Cô vốn hướng nội, ít nói và từng ngại đứng trước đám đông. Nhưng sau hơn một tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam, Lan nhận thấy mình đã tự tin hơn, có những thay đổi rõ rệt. Các chuyến đi, những lần xuất hiện trước công chúng và việc làm quen với nhiều người giúp cô chủ động hơn.

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Sau hành trình ở Tuyên Quang, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã đi qua nhiều lát cắt của vùng đất này, từ địa danh lịch sử, câu chuyện của người lính, đám cưới truyền thống của người Tày đến đêm Trung Thu náo nhiệt.