Vầng trăng cho những tuổi thơ cần được chở che

Đêm hội Trăng rằm tại Trường Mầm non Tân Hội diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng. Ảnh: Ly Ly

Tối 21-9, Trường Mầm non Tân Hội, tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026. Giữa tiếng trống hội, những điệu múa, tiếng cười trong trẻo của hàng trăm em nhỏ, có những gương mặt đặc biệt nhận được sự quan tâm của các cô giáo, phụ huynh và những người đã đến với đêm hội bằng một tấm lòng sẻ chia.

Em Nguyễn Công Hoàng Duy, học sinh lớp 5 tuổi A7 và em gái Nguyễn Ngọc Thiên An, lớp 4 tuổi B7, là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đêm Trung thu năm nay, nhà trường dành những phần quà đặc biệt cho hai anh em. Trong đó, có sự đồng hành trong năm học 2026-2027, cô Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hội cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ tiền ăn bán trú cho Duy và Thiên An. Các khoản thu khác của hai em cũng được nhà trường miễn hoàn toàn.

Cô Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hội chia sẻ tại đêm hội. Ảnh: Ánh Bình

Cô Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hội cho biết, điều nhà trường mong muốn trong mỗi mùa Trung thu không chỉ là tạo ra một đêm hội vui vẻ, mà quan trọng hơn là để tất cả trẻ em đều được hiện diện trong niềm vui ấy, không em nhỏ nào cảm thấy mình đứng ngoài vòng tròn của yêu thương.

Những tiết mục vui tươi mang đến tiếng cười và không khí rộn ràng cho Đêm hội Trăng rằm. Ảnh: Ánh Bình

Theo cô Hằng, mỗi hoạt động của nhà trường đều hướng tới việc để trẻ được tham gia, được trải nghiệm, được thể hiện bản thân và tỏa sáng theo cách riêng.

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhận những phần quà Trung thu. Ảnh: Ánh Bình

Trong dịp này, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được đón nhận những phần quà từ UBND xã Ô Diên, sự đồng hành của phụ huynh, giáo viên và những nhà hảo tâm. Qua đó, góp một phần nhỏ để tuổi thơ của các em bớt đi một phần nhọc nhằn.