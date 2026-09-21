Không dùng công quỹ đi dự lễ hội, không mời cưới trong giờ làm việc

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Theo Quy chế, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh phải gương mẫu thực hiện, đồng thời vận động gia đình, cộng đồng thực hiện nếp sống văn minh.

Việc cưới, việc tang phải phù hợp với thuần phong, mỹ tục; không thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan; không gây mất trật tự, an ninh xã hội, cản trở giao thông và các hoạt động công cộng; không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; giữ gìn sự yên tĩnh, hạn chế gây tiếng ồn vào ban đêm.

Cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh không được mời, dự tiệc cưới trong giờ làm việc; không sử dụng thời gian làm việc, công quỹ và phương tiện của cơ quan, đơn vị, tổ chức để đi dự lễ hội khi không có nhiệm vụ.

Việc lợi dụng đám cưới, đám tang để nhận quà biếu nhằm trục lợi cá nhân hoặc sử dụng công quỹ làm quà mừng cưới, viếng đám tang phục vụ mục đích cá nhân cũng không được phép.

Đối với việc cưới, Quy chế yêu cầu tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Các thủ tục chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ.

Việc ăn uống phải bảo đảm tiết kiệm, không kéo dài nhiều ngày và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy chế khuyến khích báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tổ chức tiệc trà thay tiệc mặn và không hút thuốc lá.

Việc tang phải bảo đảm chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm; tuân thủ quy định về hộ tịch, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi đưa tang phải tuân thủ quy định về an toàn giao thông, trật tự công cộng; hạn chế tối đa việc rắc vàng mã, tiền âm phủ và không rắc tiền giấy, tiền xu trên đường.

Quy chế cũng khuyến khích hạn chế mang vòng hoa, thực hiện hỏa táng, điện táng. Việc chôn cất, cải táng và xây mộ phải nằm trong quy hoạch nghĩa trang.