Chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung thu 2026

Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) đồng chủ trì.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Tới dự chương trình có ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Bành Bân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Xây dựng Văn minh tỉnh Vân Nam. Dự chương trình còn có đại diện Tập đoàn Báo chí Vân Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Vân Nam.

Về phía Việt Nam, có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho hay: Tháng 4 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm Nhà nước tới Trung Quốc và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo đã định hướng cho việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, dẫn dắt quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực được nâng lên một tầm cao mới. Hai bên cùng tuyên bố năm 2026 - 2027 là Năm Hợp tác du lịch Trung - Việt, lấy du lịch làm cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, thắm tình hữu nghị láng giềng Việt - Trung. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Hiện nay, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường, đưa quan hệ Trung Quốc - Việt Nam bước vào giai đoạn “thời kỳ vàng”. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang ở giai đoạn then chốt của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa kế thừa thành tựu, vừa mở ra chặng đường phát triển mới; cùng đứng trước những cơ hội phát triển mới và đảm đương những sứ mệnh mới của thời đại.

Giữa Vân Nam và các địa phương của Việt Nam, các hoạt động giao lưu, hợp tác ở các cấp và qua nhiều kênh tiếp tục được tăng cường, liên tục đạt được những bước đột phá mới trong các lĩnh vực. Tết Trung thu là ngày lễ truyền thống được nhân dân hai nước cùng trân trọng.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, thắm tình hữu nghị láng giềng Việt - Trung. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ - Thắm tình láng giềng” có nhiều nội dung ý nghĩa. Điển hình là các tiết mục múa “Đêm hoa hảo nguyệt viên”; hợp xướng thiếu nhi “Trăng tròn trong tâm hồn trẻ thơ”; ca múa “Chung một vầng trăng”; múa “Ánh trăng”; ca khúc “Qua cầu gió bay”; liên khúc hát múa “Vân Nam tuyệt mỹ”; hợp xướng thiếu nhi “Việt Nam - Trung Hoa”… do các nghệ sĩ, ca sĩ thuộc các đoàn, đơn vị nghệ thuật của hai nước thể hiện.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc và múa, chương trình không chỉ mang đến một không gian Trung thu giàu màu sắc văn hóa mà còn tạo nên sự giao hòa giữa những nét đẹp truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc. Hình ảnh vầng trăng tròn trở thành biểu tượng của sự đoàn viên, kết nối và sẻ chia, gợi nhắc về những giá trị văn hóa tương đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và thiếu nhi hai nước đã tạo nên không khí gần gũi, trong sáng và giàu cảm xúc. Những giai điệu quen thuộc, những màn trình diễn mang đậm bản sắc dân tộc được đan xen, hòa quyện, qua đó góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc, nhất là thế hệ trẻ.

“Chung một vầng trăng” không chỉ là sự gặp gỡ trong một đêm Trung thu, mà còn gửi gắm thông điệp về tình láng giềng, sự gắn kết và mong muốn cùng nhau vun đắp những giá trị tốt đẹp, để những nhịp cầu văn hóa tiếp tục được nối dài giữa hai đất nước.

Bên cạnh Chương trình nghệ thuật Việt - Trung mừng Tết Trung thu năm 2026, cũng tại Nhà hát Hồ Gươm còn diễn ra chuỗi hoạt động mang nhiều ý nghĩa như Chương trình Chợ phiên Trung thu “Trăng soi Lan Thương - Mekong một dòng nước hữu tình”. Chợ phiên mang đến không gian trải nghiệm, trong đó các sản phẩm văn hóa, di sản, cảnh đẹp, sản vật của hai nước được giới thiệu thông qua những gian hàng và các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Các đại biểu chụp ảnh chung cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Cùng với đó, triển lãm nhiếp ảnh du lịch Việt Nam - Vân Nam giới thiệu những khung hình về cảnh sắc thiên nhiên, di sản thế giới, phong tục, tập quán của hai bên, qua đó giúp người xem có thêm góc nhìn về những nét đẹp văn hóa và thiên nhiên của mỗi vùng đất. Các hoạt động tương tác như vẽ nón lá, “Bưu điện Ánh trăng”, trải nghiệm làm đồ thủ công và các khu vực check-in cũng góp phần tạo nên không gian giao lưu gần gũi, sinh động.

Từ ánh trăng Trung thu đến những nhịp cầu văn hóa, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của hai nước đã mở ra thêm những cơ hội gặp gỡ, sẻ chia và hiểu biết lẫn nhau. Mỗi bài hát, điệu múa, mỗi câu chuyện, món ăn, hình ảnh và trải nghiệm được giới thiệu tại chương trình không chỉ mang theo bản sắc của mỗi vùng đất, mà còn góp phần lan tỏa tình hữu nghị, đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau, cùng hướng tới những kết nối bền vững trong tương lai.