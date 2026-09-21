Ý nghĩa ‘Đêm hội Trăng rằm - Vui tết Trung thu 2026’

Đến chung vui cùng các cháu thiếu nhi có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Trang; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Thị Thái, kiêm Trưởng ban Khuyến học cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; các Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy: Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Thị Loan cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của 2 cơ quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng dự chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Vui tết Trung thu 2026” cùng các cháu thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Thay mặt lãnh đạo 2 cơ quan, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Thị Thái, kiêm Trưởng ban Khuyến học cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thân ái gửi đến các cháu thiếu nhi lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời bày tỏ: Tết Trung thu từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để các cháu thiếu nhi được vui chơi, rước đèn, phá cỗ, ngắm trăng mà còn là dịp để gia đình sum họp, dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Trăng Trung thu vì thế không chỉ là ánh trăng của thiên nhiên mà còn là ánh trăng của tình thân, của niềm vui và những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ.

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Thị Thái phát biểu. Ảnh: ĐVCC

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Thị Thái chia sẻ: Đêm hội hôm nay là món quà của các bác, cô, chú trong 2 cơ quan dành tặng các cháu, mong các cháu sẽ thật vui, thật khỏe, có một mùa Trung thu đáng nhớ; đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, biết yêu thương ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè; luôn chăm ngoan, lễ phép và có ý thức giúp đỡ những người xung quanh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các gia đình vui Trung thu cùng các cháu. Ảnh: ĐVCC

Lãnh đạo 2 cơ quan mong các cháu thiếu nhi luôn giữ tinh thần tự tin, chăm chỉ, chủ động và không ngừng nỗ lực; mỗi ngày làm được thêm một việc tốt, học thêm một điều hay. Tùy vào lứa tuổi, khả năng, hãy luôn nỗ lực và phấn đấu “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình…” như lời Bác Hồ đã dạy; đạt được nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện, trở thành niềm vui, niềm tự hào của ông bà, cha mẹ và thầy cô. Mỗi gia đình trong 2 cơ quan sẽ luôn là một mái ấm tràn đầy yêu thương, nơi các cháu được lớn lên trong sự chăm sóc, động viên và khích lệ để tự tin bước vào tương lai.