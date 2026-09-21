'Nhà cánh diều' Hải Phòng - từ biểu tượng đến hoang phế

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng, đường Phạm Văn Đồng (353), phường Dương Kinh, có tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Nhà cánh diều trông như mạng nhện ngay giữa con đường được mệnh danh đẹp nhất nhì thành phố

Đây là quần thể công trình được xây dựng trên diện tích 47ha, với quy mô, kiến trúc hiện đại. Trong đó, tòa nhà Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế TP. Hải Phòng có kết cấu bằng thép vĩnh cửu, mặt bằng tầng 1 là 10.000m2, tầng 2 là 5.000m2.

Kiến trúc giống hình cánh diều, người dân TP. Hải Phòng quen gọi công trình là Trung tâm "Cánh diều" hoặc Nhà "Cánh diều".

Cỏ cây mọc hoang dại từ lâu gần công trình, không có người cắt tỉa

Tháng 5.2004, công trình được đưa vào sử dụng trong sự háo hức của người dân thành phố cảng. Nhà cánh diều nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc. Hàng chục sự kiện được tổ chức tại đây.

Nhưng rồi các sự kiện thưa dần, do nằm cách xa trung tâm thành phố khoảng 10km, nên dù các chương trình được tổ chức cũng rất ít người dân lui tới. Từ đó, các hội chợ, triển lãm và sự kiện bắt đầu quay trở lại trung tâm.

Bầu trời vẫn xanh nhưng cánh diều trở nên xác xơ, tiêu điều

Nhà cánh diều dần trở nên hoang phế và bị biến thành nhà kho chứa hàng. Mức đầu tư trăm tỉ, từng được kỳ vọng là địa điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện, thu hút đầu tư và các hoạt động thương mại, dịch vụ nhưng sau 22 năm, Nhà cánh diều đang dần trở thành biểu tượng của việc đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí ở TP. Hải Phòng.

Nhiều tấm vách ốp đã bị rụng rơi lỗ chỗ

Trước đây, khi công trình mới hoàn thành, nhìn từ xa, biểu tượng của tòa nhà là một trong những kiến trúc độc đáo, với công năng phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí… Tuy nhiên, chỉ sau một năm hoạt động, Nhà cánh diều đã nhanh chóng bị bỏ lại.

Tầng 1 toà nhà trở thành nơi chứa đồ với những vũng nước đọng

Thực tế tại khu nhà cánh diều cho thấy tình trạng hư hỏng càng thêm nghiêm trọng: Mái bong tróc từng mảng, lộ cả trần và khung kim loại; lớp sơn trắng loang lổ rêu mốc, cỏ dại; hệ thống điện, chiếu sáng, quạt thông gió hỏng hóc, có thiết bị rơi rụng nguy hiểm.

Hiện tầng một còn bị biến thành kho chứa hàng. Bảo vệ trông coi khu tầng 1 ở đây cho biết, hiện có một công ty đã thuê cả tầng 1 làm kho. Tuy nhiên, cứ mưa xuống là khu vực này đọng thành từng vũng nước nên nếu chứa đồ khô thì nơi này không sử dụng được…

Khung cảnh trong toà nhà ảm đạm hơn bao giờ hết

Đến giờ, mỗi khi nhắc đến nhà cánh diều hoành tráng ấy, người dân Hải Phòng không khỏi xót xa khi biểu tượng lớn một thời trở nên nhếch nhác, nằm ngay cửa ngõ thành phố.

Nó đã trở nên tiêu điều, xác xơ, đặc biệt sau trận bão Yagi, nhìn từ xa đã thấy một khung cảnh ảm đạm án ngữ ngay trên tuyến đường 353 - một trong những tuyến đường được mệnh danh đẹp nhất nhì thành phố.

Bên ngoài là khu vui chơi, giờ trở nên hoang vắng không người qua lại

Biểu tượng ấy không còn là cảnh, hay hình ảnh của một cánh diều tung bay trước gió trong bầu trời xanh mát, mà trở thành “con diều cô đơn” trước sự đổi thay của phố phường.

Nó trở nên lạc lõng, tẻ nhạt trước sự biến đổi của thời gian để rồi ai đi qua cũng nhìn nó với ánh mắt “buồn” vì đã không còn vẹn nguyên trong ký ức người dân như thuở ban đầu lưu luyến ấy.

Các khung sắt đã hoen rỉ từ lâu

Một biểu tượng giờ đã bị lãng quên trong tiềm thức nhiều người