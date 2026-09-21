Dấu ấn Lễ hội Thành Tuyên 2026

Tối 20/9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân (tỉnh Tuyên Quang) trở thành tâm điểm của Lễ hội Thành Tuyên 2026 với chương trình nghệ thuật, nghi thức “Thắp sáng Đêm hội Trăng rằm” và màn diễu hành của 45 mô hình đèn Trung thu khổng lồ trên các tuyến phố chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự khai mạc Lễ hội Thành Tuyên

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ cùng đông đảo người dân và du khách.

Điểm nhấn tạo nên sức hút riêng của mùa hội tiếp tục là những mô hình đèn Trung thu khổng lồ. Năm nay, 45 mô hình được lựa chọn từ các phường Minh Xuân, An Tường, Nông Tiến, Bình Thuận và Mỹ Lâm, mang nhiều hình thức, màu sắc và cách thể hiện khác nhau, cùng xuất hiện trong không gian lễ hội.

Sân khấu được dàn dựng công phu, cống hiến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung dọc các tuyến phố để theo dõi đoàn mô hình đèn diễu hành. Những chiếc đèn khổng lồ, được tạo nên từ bàn tay và sự sáng tạo của cộng đồng, tiếp tục trở thành hình ảnh đặc trưng của mùa Trung thu Tuyên Quang.

Lễ hội Thành Tuyên đã được Tổ chức Guinness Việt Nam chứng nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn khổng lồ lớn nhất Việt Nam. Qua hơn hai thập kỷ, những mô hình đèn không chỉ tạo nên một sản phẩm văn hóa độc đáo mà còn phản ánh sự tham gia chủ động, sáng tạo của người dân trong việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống.

Điểm nhấn là màn rước đèn khổng lồ

Khi cộng đồng làm nên sức sống lễ hội

Một trong những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Thành Tuyên là vai trò của cộng đồng. Từ các tổ dân phố, phường, xã đến các nhóm người dân, mỗi mùa hội lại có thêm những ý tưởng mới được hiện thực hóa thành các mô hình đèn phục vụ cộng đồng.

Sức dân vì thế trở thành một phần quan trọng làm nên diện mạo của mùa hội. Không chỉ thưởng thức lễ hội, người dân còn trực tiếp tham gia sáng tạo, tổ chức và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Lồng đèn khổng lồ mang theo ước vọng của người dân về sự thịnh vượng

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, Trung thu năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi khi quê hương Tuyên Quang bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của vùng đất giàu bản sắc, nơi hội tụ, giao thoa của nhiều dân tộc với những phong tục, tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca, dân vũ và lễ hội đặc sắc.

Từ những bản làng vùng cao đến các vùng quê giàu truyền thống, các thế hệ người Tuyên Quang đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Lễ hội Thành Tuyên là một trong những không gian để những giá trị ấy được tái hiện, kết nối và giới thiệu rộng rãi tới du khách.

Lễ hội Thành Tuyên ngày càng trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch mỗi dịp Trung thu

Từ lễ hội Trung thu đến sản phẩm du lịch đặc trưng

Lễ hội Thành Tuyên ngày càng trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch mỗi dịp Trung thu. Sự khác biệt của lễ hội không chỉ nằm ở quy mô các mô hình đèn mà còn ở cách cộng đồng địa phương biến một phong tục truyền thống thành sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa.

Thông qua lễ hội, hình ảnh Tuyên Quang được giới thiệu từ một góc nhìn gần gũi, sinh động hơn: một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, đồng thời sở hữu hệ thống di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc.

Lễ hội Thành Tuyên đã được Tổ chức Guinness Việt Nam chứng nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn khổng lồ lớn nhất Việt Nam

Tuyên Quang là vùng đất gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, từng là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Cùng với các di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng, những giá trị văn hóa cộng đồng được thể hiện qua Lễ hội Thành Tuyên đang góp thêm một sản phẩm đặc trưng cho hành trình khám phá địa phương.

Không chỉ thu hút người dân trong tỉnh, lễ hội còn tạo sức hấp dẫn đối với du khách từ nhiều địa phương. Những dòng người đổ về các tuyến phố trong đêm diễu hành mô hình đèn cho thấy sức lan tỏa của một lễ hội được hình thành từ chính đời sống cộng đồng.

Mùa hội Thành Tuyên 2026 vì thế không chỉ được ghi dấu bởi một đêm hội rực rỡ ánh sáng, mà còn bởi sức sáng tạo của người dân, sự tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống và khả năng đưa những giá trị ấy trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Từ những chiếc đèn Trung thu được làm nên bởi bàn tay người dân đến không gian văn hóa đa sắc màu giữa lòng thành phố, Lễ hội Thành Tuyên tiếp tục khẳng định dấu ấn riêng trên bản đồ lễ hội Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang tới du khách trong nước và quốc tế.