Một đêm ngắm nhìn hàng trăm con lợn?

Một căn phòng độc đáo ở Trung Quốc cho phép khách lưu trú trong khi ngắm nhìn hàng trăm con lợn ngay cạnh chuồng lợn đang thu hút sự chú ý.

Trước đây, căn phòng này từng trở thành chủ đề 'nóng' như một "sản phẩm lưu trú cao cấp" sau khi có thông tin cho rằng giá một đêm vào khoảng gần 35 triệu đồng, nhưng sau đó đã được xác nhận rằng đây thực chất là giá của gói thành viên hàng năm được bán trước đây. Gói này bao gồm một đêm nghỉ tại phòng "Quan sát Lợn", vé vào cửa cho phép sử dụng trang trại không giới hạn trong một năm và một con lợn Liangtou trị giá 6.888 nhân dân tệ (khoảng gần 27 triệu đồng). Khách hàng có thể nhận nuôi lợn trực tiếp hoặc ủy thác cho công ty giết mổ và chế biến, sau đó thịt sẽ được giao tận nơi.

Lợn Liangtou là một trong bốn giống lợn thượng hạng được chính phủ Trung Quốc bảo tồn nghiêm ngặt với lịch sử chăn nuôi hơn 1.700 năm. Chúng sở hữu phần đầu và phần mông màu đen tuyền, trong khi toàn bộ phần thân giữa lại có màu trắng. Sự tương phản màu sắc đặc biệt này khiến chúng thường được gọi là "lợn gấu trúc". Lợn Liangtou là nguyên liệu duy nhất và không thể thay thế để sản xuất món đùi lợn muối Kim Hoa, một trong ba loại giăm bông muối danh tiếng nhất thế giới nhờ chất lượng thịt ngọt, da mỏng và xương nhỏ.

Theo báo Guangmingwang của Trung Quốc, một trang trại ở Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, đang vận hành một "phòng ngắm lợn" nằm cạnh chuồng lợn. Từ các phòng nghỉ, khách có thể quan sát hàng trăm con lợn lớn và lợn con ăn, uống và ngủ ở cự ly gần qua cửa sổ kính. Một điểm đặc biệt là thiết kế cho phép khách quan sát cuộc sống hằng ngày của đàn lợn.

Tuy nhiên, việc bán gói thành viên hàng năm này đã bị tạm dừng từ tháng 5/2025. Hiện tại, các phòng "Pig View" đang hoạt động bằng cách nhận đặt phòng từ những khách hàng đã mua gói thành viên trước. Trang trại đã làm rõ rằng bản thân các phòng nghỉ không phải là nguồn thu chính. Họ giải thích rằng ý nghĩa quan trọng hơn của các phòng "Pig View" nằm ở việc quảng bá đặc sản địa phương, lợn Liangtou, và văn hóa liên quan.