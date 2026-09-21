Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai quy tụ gần 50 quốc gia

Chiều 21/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tạ Quang Đông chủ trì buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn, thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Chương trình có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên năm 2025, lễ hội năm nay mở rộng cả về quy mô lẫn nội dung. Sự kiện quy tụ gần 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tạo không gian để các nền văn hóa giao lưu, giới thiệu bản sắc và chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc.

Đại biểu chủ trì cuộc họp thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: BTC

Lễ hội có 45 không gian văn hóa, 32 không gian ẩm thực; chương trình chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia; không gian thời trang quy tụ trang phục truyền thống của 19 quốc gia. Gần 20 đoàn nghệ thuật quốc tế cũng sẽ góp mặt, mang đến chuỗi hoạt động biểu diễn và giao lưu âm nhạc đa văn hóa.

Bên cạnh các hoạt động triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh và thời trang, lễ hội năm nay chú trọng kết nối di sản với công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Đáng chú ý, khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế” giới thiệu các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam. Bộ VHTT&DL phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam tổ chức hoạt động giới thiệu, phát hành và trải nghiệm các sản phẩm game, qua đó đưa công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận di sản bằng hình thức tương tác hiện đại.

Không gian này còn có các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition với hiệu ứng màn hình LED, tạo điểm nhấn trẻ trung và sôi động trong tổng thể lễ hội.

Theo Ban tổ chức, việc kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại nhằm mở rộng cách thức tiếp cận văn hóa, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối giữa các quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Người dân trải nghiệm Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai cũng là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tới bạn bè quốc tế. Thông qua các hoạt động giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, sự kiện góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản của Việt Nam trong mối tương tác với các nền văn hóa trên thế giới.

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, lễ hội hướng tới xây dựng không gian văn hóa mở, nơi các giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo đương đại được giới thiệu và các kết nối văn hóa quốc tế được mở rộng.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026, góp phần phát huy vai trò của Hà Nội - thành phố sáng tạo của UNESCO như một điểm gặp gỡ, giao lưu và lan tỏa các giá trị văn hóa giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.