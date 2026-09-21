Tết Trung thu đoàn viên, gắn kết yêu thương cùng con em Công an Thủ đô

Cùng nhau đón mùa Trung thu vui tươi, an toàn và ấm áp

Thực hiện Kế hoạch số 297 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn Ban Phụ nữ CATP tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng năm 2026, tối 21-9-2026, Cụm thi đua số 4 và 5 CATP Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu - gắn kết yêu thương” năm 2026, với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Chương trình góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách có liên quan đến trẻ em, đảm bảo quyền của trẻ, tổ chức đa dạng các hoạt động vui Tết Trung thu cho con em CBCS trong đơn vị, thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí để trẻ có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Toàn cảnh đêm đón trăng của CBCS Cụm thi đua số 4 và 5 CATP Hà Nội

Đồng thời, là hoạt động thiện nguyện, gắn kết yêu thương của thiếu niên Thủ đô chia sẻ khó khăn với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, cùng với việc tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu năm 2026 cho con CBCS đơn vị, chương trình có hoạt động tặng quà cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đang nuôi dưỡng tại Làng trẻ Birla, phường Phú Diễn, Hà Nội. Chương trình được tổ chức tại sân khu vực tượng Bác Hồ trong trụ sở CATP Hà Nội.

Cụm Thi đua số 4 gồm: Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Phòng Tham mưu; Phòng Tài chính; Phòng Hậu cần; Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu; Bệnh viện CATP Hà Nội và Công ty TNHH MTV Tháng Tám. Cụm thi đua số 5 gồm: Thanh tra CATP, Báo An ninh Thủ đô, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác chính trị, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP.

Chương trình đón những vị khách đặc biệt từ làng trẻ em Birla...

Chương trình là ngày hội dành cho con CBCS các đơn vị, đồng thời là dịp cùng sẻ chia với các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ Birla, phường Phú Diễn, Hà Nội; góp phần để mọi trẻ em đều được đón một mùa Trung thu vui tươi, an toàn và ấm áp.

Thượng Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Theo Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội, trong những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP đặc biệt là của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phụ trách Cụm thi đua số 5 và Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng phòng Công tác chính trị phụ trách Cụm thi đua số 4, đã có rất nhiều chương trình, chính sách ý nghĩa dành cho con em CBCS. Một trong những hoạt động đó là chương trình vui hội Trăng rằm được tổ chức hàng năm và ngày càng quy mô lớn, góp phần tạo sân chơi sôi nổi cho trẻ em, động viên CBCS yên tâm công tác.

Phiên đấu giá “Gắn kết yêu thương”

18h, khu vực tổ chức đã rộn ràng với 5 gian hàng đồ ăn, nước uống. Các em nhỏ tham gia chương trình có một trải nghiệm thú vị với hoạt động thủ công - nhận nguyên liệu và về từng chiếu theo hướng dẫn để làm đèn Trung thu, tô tượng, nặn tò he, tô tranh. Đặc biệt hơn, các sản phẩm phù hợp được đăng ký tham gia phiên đấu giá vô cùng ý nghĩa sẽ diễn ra tại chương trình.

Trẻ em và các phụ huynh có những trải nghiệm thú vị

Còn với những trẻ em không làm thủ công được tham gia trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây và các trò chơi tập thể phù hợp.

19h15, tiếng trống hội vang lên, đoàn lân di chuyển từ lối vào, biểu diễn tại khu vực trung tâm rồi tiến về sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các em nhỏ và phụ huynh. Giờ phút ấy, tất cả đều đứng lên chào tượng đài Bác Hồ.

Phát biểu tại đêm hội, Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, đại diện cho các đơn vị của 2 Cụm thi đua CATP Hà Nội khẳng định Chương trình “Vui Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương” là món quà tinh thần ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo các cấp dành cho gia đình CBCS và cũng là dịp để các đơn vị trong hai cụm thi đua tăng cường sự gắn kết, chia sẻ và cùng nhau tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thế hệ măng non.

Rộn ràng trống hội

Một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình đó chính là phiên đấu giá “Gắn kết yêu thương”. Những bức tranh của các bạn nhỏ đã được vẽ rất tỉ mẩn và đầy tâm huyết, chiếc đèn hay món đồ thủ công được các bạn nhỏ đong đầy sự sáng tạo đã được bán đấu giá với mục đích gây quỹ dành tặng các bạn nhỏ Làng Birla.

Khi những bức tranh, những sản phẩm thủ công của chính các bạn nhỏ được mang lên sân khấu tham gia phiên đấu giá “Gắn kết yêu thương” cũng là lúc các đồng chí lãnh đạo, các vị phụ huynh sẵn sàng giơ cao lá cờ để trả giá mua tranh gây quỹ…

Đấu giá tranh tại chương trình

Mỗi bạn nhỏ có sản phẩm sẽ giới thiệu ngắn gọn và tự đưa ra mức giá khởi điểm. Cô bé Nguyễn Ngọc Điển Anh, lớp 6A10, THCS Hà Đông, con của mẹ Phan Huyền, cán bộ Đội 5 Phòng Tham mưu đã có tới 4 bức tranh mang tới phiên đấu giá. Những tác phẩm mang theo một điều rất đẹp mong muốn sẻ chia với những người bạn có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá được dành tặng trẻ em Làng trẻ Birla. Mỗi sản phẩm vì thế không chỉ có giá trị ở hình dáng bên ngoài, mà còn là một món quà của lòng nhân ái.

Thượng tá Lưu Hồng Quân, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô trao quà cho trẻ em trường Birla

Dưới ánh trăng, trên những chiếc chiếu cói gợi nhớ quá khứ, các em được hòa mình vào không khí lễ hội với màn múa Lân lân rộn ràng, được xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng nhau rước đèn và phá cỗ Trung thu. Những kỷ niệm đẹp của đêm hội sẽ là hành trang, là động lực để các em thiếu nhi bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi nhất.

Đêm hội rộn ràng tiếng cười, những phần quà trao gửi yêu thương, các hoạt động Trung thu tại chương trình đã góp phần tạo nên một mùa trăng ấm áp, đủ đầy và nghĩa tình. Qua đó, sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với con em CBCS không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn góp phần củng cố hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực để mỗi CBCS yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.