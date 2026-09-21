Rộn rã 'Đêm hội Thành Tuyên 2026': Sức hút từ miền đất di sản xứ Tuyên
Tối 20.9, Lễ khai mạc “Đêm hội Thành Tuyên năm 2026” với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm” đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Minh Xuân, Tuyên Quang), mang đến một bầu không khí tưng bừng, rộn rã và ngập tràn sắc màu vui tươi, thu hút đông đảo người dân cùng du khách thập phương.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/ron-ra-dem-hoi-thanh-tuyen-2026-suc-hut-tu-mien-dat-di-san-xu-tuyen-267488.html