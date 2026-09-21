Rộn rã 'Đêm hội Thành Tuyên 2026': Sức hút từ miền đất di sản xứ Tuyên

Hơn 12.000 lượt người tham dự trực tiếp, 11 chương trình và hoạt động tại 9 không gian, cụm địa điểm trong ba ngày, Hanoi Jazztival 2026 đã đưa jazz từ sân khấu đến bảo tàng, không gian di sản, câu lạc bộ và đường phố. Nhưng để một festival kéo dài ba ngày trở thành một sản phẩm văn hóa của thành phố, câu hỏi có lẽ bắt đầu từ ngày thứ tư: điều gì sẽ tiếp tục khi sân khấu đã dỡ xuống?