Một điểm đến ở Phong Nha Kẻ Bàng đã được đặt kín chỗ đến năm 2028

Được biết, hang Sơn Đoòng được bắt đầu khai thác vào tháng 8/2013 đến nay, đã có tổng cộng 9.552 lượt khách tham gia tour thám hiểm Sơn Đoòng. Theo thống kê của đơn vị, khách quốc tế chiếm 80%.

Du khách thám hiểm hang Sơn Đoòng ở Phong Nha Kẻ Bàng.

Kể từ khi được công bố rộng rãi vào năm 2010, hang Sơn Đoòng ở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình cũ nay là Quảng Trị) liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn trên thế giới. Năm 2013, Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công bố đây là "hang động tự nhiên lớn nhất thế giới".

Khung cảnh tuyệt mỹ ở hang Sơn Đoòng.

Hang Sơn Đoòng được hình thành khoảng 2-5 triệu năm trước, khi nước sông chảy ngang qua vùng đá vôi đã bị vùi lấp dọc theo một đường đứt gãy. Dòng nước làm xói mòn và tạo ra một đường hầm khổng lồ trong lòng đất dưới dãy núi. Tại những nơi đá mềm, phần trần sụp xuống tạo thành những lỗ hổng, lâu ngày tạo thành những vòm hang khổng lồ.

Vẻ đẹp kỳ ảo trong hang Sơn Đoòng.

Hang có chiều rộng 150 m, cao hơn 200 m, chiều dài lên tới gần 9 km, ước tính dung tích của hang Sơn Đoòng là 38,5 triệu m3 (tương đương 15.000 bể bơi Olympic). Với kích thước như thế, hang Sơn Đoòng đã vượt qua hang Hươu ở Vườn quốc gia Gunung Mulu của Malaysia (với chiều cao 122 m, rộng 174 m, dài 4,1 km) để chiếm vị trí là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.