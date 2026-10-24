Đặc sắc lẩu cù lao

Trong lẩu cù lao, ngoài lá bắp cải trắng gói thịt bằm được cột bằng cọng hành lá từng miếng vuông vừa bỏ vào miệng, thì có vô số đặc sản khác được kết hợp vào: Tôm tươi, chả cá, mực, phèo non, gan, dồi trường, da heo chiên giòn… tạo nên mỹ vị theo kiểu ai thích gì ăn món đó.

Thực phẩm đã nhiều, vậy mà nước dùng chan vào lẩu cù lao được hầm bằng xương ống, củ cải trắng, cà rốt và nhiều loại rau, củ quả khác làm cho nó vừa ngọt, vừa thanh không lẫn vào đâu được.

Du khách thưởng thức lẩu cù lao tại Khu du lịch sinh thái “Cánh đồng Cậu Ba” xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau.

Mưa về, cuối tuần cùng nhau làm cái lẩu cù lao nóng hổi “vừa thổi, vừa ăn”, nhìn cái ánh sáng đỏ li ti cùng tiếng nổ tí tách của than hồng tưởng nhớ đến công đức khai hoang, mở cõi của các bậc tiền nhân.

Mặt khác, với vùng đất Nam bộ sản vật nhiều, nhất là hải sản, việc biến tấu món lẩu cù lao hải sản từ chả cá, tôm, mực… sẽ tạo nên bản sắc đặc trưng cho du khách khi ghé thăm.

Lẩu cù lao ngọt, ngon không lẫn vào đâu được.

Một số nơi như Khu ẩm thực Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh) đã đưa món lẩu cù lao vào phục vụ du lịch và thu hút nhiều du khách nước ngoài vào trải nghiệm món ngon mang đậm tính văn hóa này.

Hiện các tỉnh, thành Nam bộ tập trung khai thác du lịch góp phần cho tăng trưởng 2 con số và đã được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, văn hóa ẩm thực nhất định sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu chiến lược này.

Khai thác món ngon mang đậm tính vùng miền sẽ tạo nên bản sắc riêng cho du lịch đất "chín Rồng" và sức cạnh tranh tạo thêm giá trị góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.