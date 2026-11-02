El Nino sắp đạt cực đại, miền Bắc sẽ trải qua mùa đông ít rét?

Nền nhiệt tháng 10 cao nhất trong 65 năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 10/2026, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1-2 độ. Riêng Bắc Bộ cao hơn từ 2-3 độ; một số nơi ở Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ.

Đáng chú ý, nhiệt độ trung bình tháng 10 trên phạm vi toàn quốc đạt 26,3 độ, cao hơn TBNN 1,74 độ. Đây là giá trị cao nhất từng ghi nhận trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961.

El Nino duy trì cường độ rất mạnh, nóng bất thường có thể xuất hiện diện rộng. Ảnh: Nam Khánh

Trong tháng, có 61 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Đặc biệt, 98 trạm có nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử, trong đó riêng Bắc Bộ có 87 trạm.

Diễn biến này cho thấy tình trạng nóng bất thường xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt tại miền Bắc.

El Nino duy trì cường độ rất mạnh, miền Bắc ít rét

Trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%, tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%. Xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn 4%.

Dưới tác động của trạng thái khí hậu này, nhiệt độ trung bình tháng 11 trên cả nước được dự báo cao hơn TBNN từ 1-2 độ. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5-1,5 độ. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ.

Đáng chú ý, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn TBNN. Rét đậm, rét hại được dự báo xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, gây rét đậm, rét hại nhưng chủ yếu diễn ra trong thời gian ngắn.

Như vậy, mùa đông 2026-2027 tại miền Bắc có khả năng ít rét hơn thông thường, song người dân vẫn cần đề phòng những đợt giảm nhiệt mạnh.

Trung Bộ mưa lớn nhưng lượng mưa có nơi thiếu hụt

Về lượng mưa, trong tháng 11/2026, Bắc Bộ có lượng mưa cao hơn TBNN từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình. Trong khi đó, Trung Bộ thấp hơn từ 20-40%.

Sang tháng 12, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn TBNN từ 10-20mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình. Từ Quảng Trị đến TP Huế thấp hơn 20-40mm, duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 50-100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng thấp hơn từ 10-20mm.

Đến tháng 1/2027, lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ TBNN. Các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30mm; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Đáng lưu ý, trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, lượng mưa cả tháng có thể thiếu hụt so với TBNN tại nhiều nơi, ngay trong các tháng chính của mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.

Tại Nam Bộ, lượng mưa tháng 11/2026 phổ biến 80-150mm, có nơi cao hơn. Sang tháng 12, lượng mưa giảm còn 20-40mm, có nơi cao hơn. Đến tháng 1/2027, khu vực này phổ biến ít mưa.

Trong bối cảnh nhiệt độ cao hơn TBNN, tình trạng ít mưa kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tại Nam Bộ.

Ngoài ra, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như đổ bộ vào đất liền nước ta được dự báo thấp hơn TBNN. Trung bình nhiều năm, Biển Đông có 2,8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó khoảng 1,1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Dù vậy, trên phạm vi cả nước vẫn có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.