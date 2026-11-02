Robot hình người và robot hình chó thi leo núi tại Trung Quốc

Trên một chặng đường dài 3,9 km, các robot và kỹ sư từ khoảng 90 đội được giao nhiệm vụ hoàn thành chặng đường nhanh nhất có thể hoặc vận chuyển các mặt hàng dễ vỡ như trứng tươi và dưa hấu lên đỉnh núi.

Con robot hình chó do công ty công nghệ Bắc Kinh Lingyi, thuộc tập đoàn công nghiệp Unitree, chế tạo đã hoàn thành đường đua trong 43 phút 41 giây, giành chiến thắng ở hạng mục tốc độ dành cho robot 4 chân.

Robot hình người tham gia cuộc thị leo núi tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 2/11/2026

Robot hình chó tham gia cuộc thị leo núi tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 2/11/2026