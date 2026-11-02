Robot hình người và robot hình chó thi leo núi tại Trung Quốc
Ngày 2/11/2026, hàng chục robot đã chinh phục hơn 3.000 bậc thang lên núi Thái Sơn - đỉnh núi cao nhất tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, trong một cuộc đua được ban tổ chức coi là bài kiểm tra sức bền thực tế của máy móc.
Trên một chặng đường dài 3,9 km, các robot và kỹ sư từ khoảng 90 đội được giao nhiệm vụ hoàn thành chặng đường nhanh nhất có thể hoặc vận chuyển các mặt hàng dễ vỡ như trứng tươi và dưa hấu lên đỉnh núi.
Con robot hình chó do công ty công nghệ Bắc Kinh Lingyi, thuộc tập đoàn công nghiệp Unitree, chế tạo đã hoàn thành đường đua trong 43 phút 41 giây, giành chiến thắng ở hạng mục tốc độ dành cho robot 4 chân.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/robot-hinh-nguoi-va-robot-hinh-cho-thi-leo-nui-tai-trung-quoc-20261102214119579.htm