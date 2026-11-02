Rock đánh thức sức trẻ, thắp sáng tinh thần Thái Nguyên

Rock concert "Thái Nguyên bừng sáng" được tổ chức nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, gắn với Festival Trà quốc tế 2026. Chương trình do Công ty cổ phần Netmedia tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo thực hiện. Tổng đạo diễn chương trình là Nguyễn Trung Dũng.

Ca sĩ Đông Hùng trình diễn ca khúc "Đường lên phía trước" và "Kỷ nguyên hòa ca".

Từ mạch nguồn truyền thống đến sức trẻ đương đại

Lựa chọn rock làm ngôn ngữ âm nhạc chủ đạo, concert hướng tới việc tôn vinh truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa trà, vẻ đẹp thiên nhiên và con người Thái Nguyên. Đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, sức trẻ và khát vọng phát triển của địa phương. Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, rock là màu sắc chủ đạo, tạo nên tinh thần và năng lượng của chương trình. Tuy nhiên, ê kíp không lựa chọn rock theo hướng quá chuyên biệt mà xây dựng cấu trúc âm nhạc có sự giao thoa, cân bằng giữa các dòng nhạc.

"Trong tổng thể chương trình, khoảng 50% là rock, 50% còn lại là pop rock và pop. Tỷ lệ này vừa bảo đảm tinh thần bùng nổ, mạnh mẽ của một rock concert, vừa tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả ở nhiều độ tuổi và sở thích âm nhạc khác nhau", ông Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Chương trình được cấu trúc thành ba phần, mở đầu bằng tiết mục "Thái Nguyên chào ngày nắng mới" với sự biểu diễn của Nhật Huyền, Bảo Trâm Idol và vũ đoàn Hà Nội Trẻ.

Phần I mang tên "Mạch nguồn đất Việt", tập trung vào những ca khúc về lịch sử, truyền thống cách mạng và tinh thần người Việt. Thái Thùy Linh cùng ban nhạc Bộ Đội thể hiện ba ca khúc "Dậy mà đi", "Hát mãi khúc quân hành" và "Vết chân tròn trên cát".

Tiếp nối mạch cảm xúc này, Đông Hùng biểu diễn "Đường lên phía trước" và "Kỷ nguyên hòa ca". Những ca khúc giàu tinh thần cộng đồng tạo nên phần mở đầu hướng về cội nguồn, đồng thời kết nối với thông điệp về thế hệ hôm nay.

Ca sĩ Anh Tú.

Sang phần II, "Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa", không khí chương trình chuyển sang những giai điệu trẻ trung, hiện đại. Isaac biểu diễn các ca khúc "Rừng vàng biển bạc", "Nơi anh không thuộc về" và "Bống bống bang bang".

Anh Tú (Tú Voi) tiếp nối với "Mẹ yêu con", "Khóa ly biệt" và bản mashup "Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm". Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà mang đến ba tiết mục "Rực rỡ Việt Nam tôi", "Keep Me in Love" và "Cô đơn trên sofa".

Sự góp mặt của các nghệ sĩ với những màu sắc âm nhạc khác nhau tạo nên phần biểu diễn đa dạng, đưa chương trình đến gần hơn với nhiều nhóm khán giả. Đây cũng là phần thể hiện rõ định hướng kết hợp rock, pop rock và pop thay vì giới hạn concert trong một dòng nhạc chuyên biệt.

Ngũ Cung đưa rock lên cao trào

Nếu hai phần đầu kết nối truyền thống với âm nhạc đương đại, phần III "Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim" là điểm nhấn dành cho dòng nhạc rock.

Ban nhạc Ngũ Cung.

Ngũ Cung band đảm nhiệm phần biểu diễn với loạt ca khúc "Đón em trở về", "Yêu", "Hành khúc ngày và đêm", "Cô Đôi thượng ngàn" và "Người ở đừng về". Âm hưởng rock kết hợp với chất liệu dân gian trong một số tiết mục tạo nên màu sắc riêng cho phần cuối chương trình.

Việc đặt những ca khúc mang âm hưởng truyền thống bên cạnh các sáng tác rock hiện đại cũng thể hiện cách tiếp cận của chương trình: đưa âm nhạc đương đại đến gần hơn với bản sắc văn hóa, đồng thời tạo không gian kết nối các thế hệ khán giả.

Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, ê kíp mong muốn khán giả yêu rock được sống trọn vẹn với năng lượng của dòng nhạc mình yêu thích, trong khi khán giả đại chúng cũng có thể hòa mình vào chương trình qua những giai điệu quen thuộc, giàu cảm xúc và tính cộng đồng.

Với quy mô 30.000 khán giả, Rock concert "Thái Nguyên bừng sáng" là hoạt động nghệ thuật quy mô lớn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà quốc tế 2026.

Chương trình sử dụng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại để kể câu chuyện về một Thái Nguyên giàu truyền thống, đồng thời hướng tới hình ảnh địa phương năng động, trẻ trung và khát vọng phát triển.