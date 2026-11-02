Sôi động đêm Rock Concert 'Thái Nguyên bừng sáng'

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng (ngồi giữa, hàng đầu) và các đại biểu dự chương trình.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Các đại biểu dự chương trình.

Tiếp nối chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn”, Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc cuồng nhiệt, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại và những màn trình diễn giàu cảm xúc.

Ca sĩ Đông Hùng thể hiện chất giọng giàu nội lực với các bài hát mang âm hưởng cách mạng.

Phần trình diễn của ca sĩ Issac.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh cùng ban nhạc Ngũ Cung… và nhiều nghệ sĩ khác, tạo nên một đêm hội âm nhạc đa sắc màu.

Khán giả Thái Nguyên được thưởng thức một đêm nhạc bùng nổ cảm xúc.

Đêm concert gồm 3 phần với các chủ đề “Mạch nguồn đất Việt”, “Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa” và “Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim”.

Chương trình đưa khán giả đi từ những giai điệu hào hùng, giàu truyền thống cách mạng đến những tiết mục trẻ trung, sôi động, thể hiện tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên.

Một điểm nhấn ý nghĩa của Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” là chương trình được tổ chức phục vụ nhân dân hoàn toàn miễn phí. Qua đó thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, mở rộng cơ hội thụ hưởng nghệ thuật cho người dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động.

Cùng với các hoạt động tôn vinh văn hóa trà, giao lưu, quảng bá và kết nối quốc tế trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, những chương trình nghệ thuật quy mô lớn đã góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi nổi, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Thái Nguyên năng động, thân thiện và giàu bản sắc.

Tiết mục biểu diễn của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Đông đảo khán giả Thái Nguyên hòa mình vào không khí bùng nổ của đêm nhạc.

Không chỉ mang đến một đêm nhạc giàu cảm xúc, Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” còn lan tỏa thông điệp về sức trẻ, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển.

Khoảng 30.000 khán giả đến Sân vận động Thái Nguyên thưởng thức đêm nhạc.

Từ niềm tự hào về truyền thống lịch sử, cách mạng đến niềm tin vào tương lai, chương trình góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, chung sức xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.