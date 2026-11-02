Bản đồ số văn hóa Việt Nam CMAP - Bước đột phá chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa

Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ VHTT&DL vừa trang trọng tổ chức "Chương trình Nghệ thuật số Tinh hoa đạo học và Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP).

Sự kiện là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Việc đưa nền tảng CMAP vào vận hành chính là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Nền tảng ra đời phục vụ việc công bố, đăng tải thông tin sự kiện văn hóa ở các cấp, tạo bước đột phá kết nối nguồn lực văn hóa trên không gian số.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Bà Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh nói: "Từ một thông tin trên bản đồ, chúng ta mong có thêm những bước chân đến với di sản, thêm khán giả đến với nhà hát, thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa được tiếp tục kể, được viết tiếp trên mọi nẻo hành trình. Những kết nối ấy cũng mở thêm cơ hội phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch, tạo sinh kế cho người dân, cho cộng đồng và giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó cũng chính là mục tiêu chúng ta đang hướng tới".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ: "Mọi người dân có thể tiếp cận văn hóa một cách dễ dàng, tự nhiên. Thông qua việc đưa di sản và sự kiện đến với công chúng, văn hóa sẽ hiện diện thường nhật trong đời sống mỗi người. Khi văn hóa hiện diện hàng ngày qua ngôn ngữ, cách thể hiện và thói quen sinh hoạt, nó sẽ thực sự trở thành nhu cầu thiết yếu, giúp người dân hiểu biết, thực hành và gắn bó nhiều hơn với văn hóa".

Việc đưa nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam CMAP vào vận hành là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: BTC

Nền tảng CMAP được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hữu hiệu kết nối thông tin văn hóa giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân và du khách; góp phần nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và khai thác hiệu quả các tiềm năng văn hóa Việt Nam trong thời đại số.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao cho rằng: "Những chính sách, chiến lược của chúng ta gắn với di sản - coi trọng và phát huy giá trị di sản vì sự phát triển bền vững, đóng góp vào văn minh nhân loại - là một sáng kiến rất đúng thời điểm và chắc chắn sẽ được bạn bè quốc tế đón nhận. Đặc biệt, việc này gắn liền với quá trình triển khai các Nghị quyết chiến lược như Nghị quyết 57 về Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 80 về Văn hóa, cũng như đường lối ngoại giao văn hóa của Đảng. Đây là sáng kiến quan trọng giúp lan tỏa giá trị văn hóa, di sản Việt Nam ra thế giới; đồng thời là dịp để Việt Nam đóng góp thực tế vào "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững" (2027-2036) do chúng ta khởi xướng, với sự đồng hành của UNESCO và bạn bè quốc tế".

Việc đưa nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam CMAP vào vận hành là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: BTC

Đặc biệt, sự kiện công bố CMAP cùng Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1076 - 2026). Việc lựa chọn biểu tượng tôn vinh đạo học và hiền tài làm nơi ra mắt nền tảng khẳng định rõ tinh thần kế thừa, đưa dòng chảy di sản truyền thống lan tỏa trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Theo TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, "sự kiện hôm nay đánh dấu lần đầu tiên bản đồ số di sản hiện hữu. Là một điểm đến của Hà Nội và Việt Nam, chúng tôi rất chào đón sự kiện này. Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng như các di tích khác xuất hiện trên bản đồ số sẽ tạo ra sự kết nối công nghệ mạnh mẽ, giúp du khách - đặc biệt là khách quốc tế - dễ dàng tiếp cận thông tin. Việc ra mắt nền tảng hôm nay là kết quả hiện thực hóa Nghị quyết 57 rất thực tiễn, đáp ứng đúng nhu cầu của các điểm đến di sản trên địa bàn Hà Nội cũng như cả nước".

Ánh sáng và công nghệ mang lại trải nghiệm ấn tượng cho du khách tại chương trình. Ảnh: BTC

Sự kiện công bố CMAP cùng Chương trình Nghệ thuật số "Tinh hoa đạo học" diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: BTC

Thông qua CMAP, không chỉ di sản, sự kiện và hoạt động văn hóa được đưa lên không gian mạng, mà đó còn là cách đưa văn hóa đến gần hơn với người dân, biến văn hóa thành nguồn lực cho sự phát triển đất nước thông qua số hóa. Đó cũng là ý nghĩa hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, khẳng định văn hóa là nguồn lực phát triển và là hệ điều tiết cho sự phát triển đất nước./.