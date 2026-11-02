Đường sắt giảm 40% giá vé tàu cổ Đà Lạt cho người dân Lâm Đồng

Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/12/2026 đối với người dân tỉnh Lâm Đồng, bao gồm cả các địa bàn thuộc Đắk Nông và Bình Thuận trước đây.

Đường sắt giảm 40% giá vé đối với người dân tỉnh Lâm Đồng khi đi trải nghiệm tàu cổ Đà Lạt (Ảnh: CNVTĐSSG).

Theo đó, vé lượt có giá thấp nhất từ 78.000 đồng giảm còn gần 47.000 đồng; vé khứ hồi từ 119.000 đồng giảm còn hơn 71.000 đồng/người. Đối với khách đi theo đoàn từ 10 người trở lên, mức giảm được áp dụng tùy theo số lượng khách, hành trình và loại chỗ.

Để được hưởng ưu đãi, hành khách mua vé trực tiếp tại ga Đà Lạt và xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID có thông tin địa chỉ cư trú tại Lâm Đồng.

Hiện tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát tổ chức chạy 5 đôi tàu mỗi ngày. Hành trình dài khoảng 7 km, đưa hành khách qua những cung đường và cảnh quan đặc trưng của thành phố Đà Lạt.

Bên cạnh các chuyến tàu ban ngày, tuyến còn có tàu chạy buổi tối, mang đến cơ hội ngắm cảnh thành phố và các nhà vườn lên đèn từ cửa sổ toa tàu.