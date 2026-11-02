950 năm Quốc Tử Giám: Tôn vinh Đạo học, tiếp nối mạch nguồn hiền tài dân tộc

Nhân dấu mốc lịch sử đặc biệt này, Thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm quy mô từ ngày 5 đến 15/11/2026, với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học, nhằm tôn vinh những giá trị bền vững của nền Quốc học Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo và cống hiến trong thời đại mới.

Tại Họp báo giới thiệu chương trình Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam diễn ra chiều 2/11 tại Hà Nội, BTC cho biết, xuyên suốt từ ngày 5 đến 15/11, hàng loạt hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra, tiêu biểu là trải nghiệm Passport "Hành trình Quốc học", giúp công chúng nhập vai các Giám sinh xưa.

Cùng với đó là các triển lãm chuyên đề như "Tổ nghề và nhà nho nước Việt", "Quốc Tử Giám Thăng Long và truyền thống khoa bảng Sơn Tây", hay triển lãm ảnh ngoại giao văn hóa tại khu Bái đường.

Quang cảnh họp báo giới thiệu chương trình Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam diễn ra chiều 2/11 tại Hà Nội

Tại Hồ Văn, chương trình "Ánh sao Khuê Minh Triết" sẽ tái hiện hành trình 950 năm thông qua nghi lễ thắp sáng 950 ngọn đèn, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền tri thức giữa các thế hệ.

Về mặt nghiên cứu, Hội thảo khoa học cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước" diễn ra ngày 12/11 sẽ tập trung làm rõ giá trị di sản đạo học và bài học trọng dụng nhân tài trong bối cảnh mới.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội chia sẻ: "Với chuỗi hoạt động trải dài từ đầu năm đến nay, các sự kiện không chỉ diễn ra trong không gian Quốc Tử Giám mà còn mở rộng ra các địa phương khác và một số quốc gia như Pháp, Đức, Nga. Các hoạt động diễn ra rất đa dạng và toàn diện: từ phát huy giá trị di sản, trưng bày, triển lãm, hội thảo khoa học đến các chương trình nghệ thuật, tạo nên một bức tranh vô cùng phong phú, sinh động. Đây là dịp để tôn vinh giá trị đạo học Việt Nam, tri ân các bậc tiền nhân đã sáng lập và phát triển Quốc Tử Giám, đồng thời quảng bá giá trị di sản tới bạn bè quốc tế".

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội chia sẻ tại lễ họp báo.

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam", diễn ra lúc 19h30 ngày 14/11/2026 tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Với chủ đề "Tinh hoa đạo học", chương trình được xây dựng như một hành trình trở về cội nguồn Quốc học, tôn vinh những giá trị tinh thần đã làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ.

Ông Phạm Hoàng Giang, Tổng đạo diễn Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam" cho biết: "Đối với chương trình Lễ kỷ niệm lần này, ekip thực hiện nhấn mạnh vào hai nội dung chính: thể hiện yếu tố quá khứ và hiện tại. Quá khứ chính là mạch nguồn đạo học, còn hiện tại chính là sự trọng dụng hiền tài của dân tộc trong thời đại mới cũng như sự hội nhập quốc tế. Các yếu tố công nghệ như 3D Mapping được sử dụng như một công cụ hiệu quả để kết nối các điểm nhấn trong từng phần biểu diễn. Đặc biệt, tôi muốn tận dụng tối đa không gian cảnh quan của Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dàn dựng chương trình giống như một cầu truyền hình thu nhỏ, với thiết kế đa điểm, đa không gian, đa sân khấu trong cùng một đêm diễn. Đó là sự kết nối giữa các không gian để kể một câu chuyện giao thoa giữa lịch sử và hiện đại".

Chuỗi hoạt động kỷ niệm quy mô diễn ra từ ngày 5 đến 15/11 với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm Oplus…

Thông qua sự kết hợp giữa nội dung lịch sử, chiều sâu văn hóa và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, Lễ kỷ niệm hướng tới tạo nên một dấu ấn văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống Quốc học, đồng thời chuyển tải thông điệp về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với tương lai đất nước.

Chuỗi sự kiện sẽ khép lại vào tối 15/11 với chương trình nghệ thuật "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" dành cho giới trẻ tại Vườn Giám.

950 năm Quốc Tử Giám là hành trình của tri thức và khát vọng. Sự kiện không chỉ tri ân quá khứ mà còn khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay: gìn giữ di sản, nuôi dưỡng hiền tài và kiến tạo tương lai bằng trí tuệ Việt Nam./.