Một góc Triển lãm làm vườn quốc tế Udon Thani 2026. (Ảnh: CTV)

Triển lãm do Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan tổ chức tại Khu đất ngập nước Nong Dae, là sự kiện quy mô lớn, được Hiệp hội làm vườn quốc tế (AIPH) công nhận, mang tầm khu vực về nông nghiệp, làm vườn, khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định Triển lãm làm vườn quốc tế Udon Thani 2026 là cơ hội quan trọng để chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới và giới thiệu tiềm năng của Thái Lan trong lĩnh vực trồng trọt, nông nghiệp và đa dạng sinh học.

Triển lãm đóng vai trò là nền tảng để chứng minh mối liên hệ mật thiết giữa thực vật, nước và con người, bao gồm bảo tồn thực vật, đất ngập nước, thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng dụng công nghệ để sản xuất cây trồng chất lượng cao.

Lễ khai mạc Triển lãm làm vườn quốc tế Udon Thani 2026 có sự tham dự của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: CTV)

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hy vọng triển lãm sẽ mang lại lợi ích cho các bên như nông dân, khách sạn hay các doanh nghiệp dịch vụ, đồng thời tạo cơ hội để các bên tham gia từ khắp nơi trên thế giới có cơ hội trao đổi kiến thức, thúc đẩy hợp tác nhằm phát triển hơn nữa thị trường.

Triển lãm được tổ chức trên khu đất rộng 165ha gồm mặt nước tự nhiên, đất cảnh quan và các khu chức năng, trong đó diện tích khu vực trưng bày là 48,5ha. Khu vực triển lãm được chia thành 6 khu chức năng là khu đón tiếp gồm: Cổng vào, quầy bán vé, trung tâm thông tin và dịch vụ dành cho khách tham quan; khu vườn quốc tế dành cho các quốc gia và tổ chức quốc tế; khu triển lãm trong nhà có các nhà kính để trưng bày các loài thực vật quý hiếm; khu triển lãm đổi mới sáng tạo nông nghiệp, công nghệ và mô hình canh tác; khu vườn trưng bày và công trình kiến trúc gồm các khu vườn cảnh quan và công trình kiến trúc phục vụ triển lãm và khách tham quan; và khu vườn thực vật đặc trưng của các tỉnh của Thái Lan.

Triển lãm làm vườn quốc tế Udon Thani 2026 được giới thiệu là mô hình làm vườn quốc tế đầu tiên được tổ chức trên khu vực đất ngập nước, triển lãm kết hợp phát triển làm vườn với bảo tồn hệ sinh thái vùng ngập nước, nông nghiệp công nghệ hiện đại, kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Sự đa dạng của sự sống: Kết nối con người, nước và thực vật cho cuộc sống bền vững”, sự kiện nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa con người và hệ sinh thái.

Triển lãm quy tụ 16 vườn của các tổ chức Thái Lan, 32 vườn từ các quốc gia và tổ chức quốc tế. Hơn một triệu cây hoa và cây cảnh dự kiến được trưng bày luân phiên trong thời gian diễn ra sự kiện.

Bên cạnh đó, hơn 200 chương trình nghệ thuật và văn hóa, với các điệu múa truyền thống, ẩm thực địa phương…, sẽ giúp triển lãm thêm phần sôi động. Các sự kiện dự kiến ​​thu hút hơn 3,6 triệu khách tham quan, mang lại giá trị kinh tế khoảng 20 tỷ baht và tạo hơn 81 nghìn việc làm.

Ông Nguyễn Huy Lung (thứ ba từ phải sang) trước Vườn hoa hữu nghị Việt Nam‑Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Huy Lung, Phó Chủ tịch Hội làm vườn Hà Nội cho phóng viên Báo Nhân Dân biết, Hội làm vườn Hà Nội vinh dự đại diện cho Việt Nam tham dự sự kiện, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thái Lan, đóng góp ý nghĩa vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (1976-2026).

Theo ông Đinh Hoàng Linh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, điểm nhấn trung tâm gian hàng Việt Nam là vị trí trồng hoa sen - loại hoa gắn bó sâu sắc với văn hóa, lịch sử, đời sống và tâm thức người Việt Nam cũng như văn hóa Phật giáo Thái Lan.

Triển lãm làm vườn quốc tế Udon Thani 2026 là sự kiện có quy mô lớn, nội dung phù hợp các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và là cơ hội quảng bá hình ảnh, tiềm năng, sản phẩm nông nghiệp, công nghệ nông nghiệp, cây hoa, cây cảnh và cây trái có giá trị, cũng như các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững của Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động, diễn đàn xúc tiến thương mại. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan và quốc tế thông qua các chương trình trao đổi về nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững.

Nong Dae là vùng đất ngập nước tự nhiên với các hồ nước, mặt nước rộng lớn và dự kiến, Triển lãm Làm vườn quốc tế Udon Thani 2026 sẽ kết thúc vào ngày 14/3/2027. Sau đó khu vực này sẽ tiếp tục được quy hoạch để phát triển thành công viên công cộng, trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế, đồng thời là điểm du lịch sinh thái của tiểu vùng Mekong.