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Cải lương làm mới mình, thu hút khán giả trẻ

Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam vừa phục dựng vở cải lương "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long", đồng thời làm mới cách tiếp cận nghệ thuật truyền thống thông qua trải nghiệm “Nhập cung”, ứng dụng nền tảng số trong quảng bá và bán vé. Những đổi mới này mở rộng sức hút của sân khấu truyền thống, nhằm hướng tới phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Báo Văn hóa
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Tối 31.10, tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam biểu diễn vở cải lương “Trọn đời trung hiếu với Thăng Long”

Tối 31.10, tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam biểu diễn vở cải lương “Trọn đời trung hiếu với Thăng Long”

Vở cải lương "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long" của tác giả Phạm Văn Quý, đạo diễn - NSND Hoàng Quỳnh Mai, với sự diễn xuất của các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Cải lương thuộc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam

Vở cải lương "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long" của tác giả Phạm Văn Quý, đạo diễn - NSND Hoàng Quỳnh Mai, với sự diễn xuất của các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Cải lương thuộc Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam

Vở diễn khai thác cuộc đời và sự nghiệp của danh tướng Lý Thường Kiệt, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc qua những chiến công chống quân Tống, đặc biệt là phòng tuyến Như Nguyệt

Vở diễn khai thác cuộc đời và sự nghiệp của danh tướng Lý Thường Kiệt, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc qua những chiến công chống quân Tống, đặc biệt là phòng tuyến Như Nguyệt

Bên cạnh đó, tác phẩm còn khắc họa chuyện tình giữa Ngô Tuấn (tên của Lý Thường Kiệt thời trẻ) và Thuần Khanh, làm nổi bật những giằng co giữa tình cảm riêng tư và trọng trách với non sông

Bên cạnh đó, tác phẩm còn khắc họa chuyện tình giữa Ngô Tuấn (tên của Lý Thường Kiệt thời trẻ) và Thuần Khanh, làm nổi bật những giằng co giữa tình cảm riêng tư và trọng trách với non sông

Với sự hòa quyện giữa âm hưởng sử thi, chuyện tình giàu cảm xúc và nghệ thuật cải lương biểu cảm, vở diễn khắc họa hình tượng Lý Thường Kiệt vừa là vị danh tướng tài ba, vừa là con người trọn đời tận hiến cho non sông, đất nước

Với sự hòa quyện giữa âm hưởng sử thi, chuyện tình giàu cảm xúc và nghệ thuật cải lương biểu cảm, vở diễn khắc họa hình tượng Lý Thường Kiệt vừa là vị danh tướng tài ba, vừa là con người trọn đời tận hiến cho non sông, đất nước

Vở diễn được điều chỉnh thời lượng nhằm phù hợp hơn với thói quen thưởng thức nghệ thuật của khán giả đương đại

Vở diễn được điều chỉnh thời lượng nhằm phù hợp hơn với thói quen thưởng thức nghệ thuật của khán giả đương đại

Qua câu chuyện và diễn xuất của các nghệ sĩ, lịch sử được truyền tải bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc, tạo sự kết nối với công chúng hiện đại

Qua câu chuyện và diễn xuất của các nghệ sĩ, lịch sử được truyền tải bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc, tạo sự kết nối với công chúng hiện đại

Cải lương vẫn thu hút đông đảo khán giả trẻ, cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại

Cải lương vẫn thu hút đông đảo khán giả trẻ, cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại

Khán giả trẻ hào hứng trải nghiệm nghệ thuật cải lương thông qua cách tiếp cận mới, kết hợp biểu diễn truyền thống với các hoạt động tương tác

Khán giả trẻ hào hứng trải nghiệm nghệ thuật cải lương thông qua cách tiếp cận mới, kết hợp biểu diễn truyền thống với các hoạt động tương tác

HÀ CHÂU

Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/cai-luong-lam-moi-minh-thu-hut-khan-gia-tre.html