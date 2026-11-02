Hàng vạn người phủ kín Sân vận động Thái Nguyên trong đêm Rock Concert

Tối 2.11, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” đã quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng và thu hút hàng vạn khán giả đến thưởng thức.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng; Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên Hà Thị Bích Hồng cùng đại diện các ban, ngành địa phương.

Chương trình diễn ra trong khoảng 120 phút, hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (1831 - 2026), đồng thời tạo không khí sôi nổi trong chuỗi sự kiện văn hóa địa phương.

Các đại biểu tham dự sự kiện Rock Concert

Ghi nhận của PV Văn Hóa, đông đảo khán giả đã có mặt từ sớm, phủ kín các khu vực khán đài và sân vận động, sắc đỏ cùng tiếng reo hò tạo nên khung cảnh náo nhiệt.

Dù trước giờ biểu diễn xuất hiện mưa lớn, lượng người tham dự không vì thế mà giảm sút. Nhiều khán giả vẫn kiên nhẫn chờ đợi để được theo dõi các tiết mục trên sân khấu.

Anh Nguyễn Quang Huy (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đây là đêm concert thứ hai liên tiếp được tổ chức tại sân vận động nhưng lượng người tham dự vẫn rất đông và náo nhiệt.

“Những ca khúc được trình diễn hào hùng, không khí bên dưới sân khấu cũng vô cùng sôi động. Tôi thấy mọi người đều rất hào hứng và thực sự ấn tượng với đêm nhạc hôm nay”, anh Huy chia sẻ.

Hàng vạn khán giả tập trung tại sự kiện

Cùng chung cảm nhận, bà Lê Kim Khánh (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, chương trình thu hút đông đảo người xem dù trước đó sân vận động vừa tổ chức một đêm concert.

“Các chương trình như thế này rất ý nghĩa, không chỉ mang đến không khí vui tươi mà còn giúp mọi người có dịp gặp gỡ, cùng hòa chung niềm tự hào về quê hương, đất nước”, bà Khánh chia sẻ.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tham gia gồm Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh, Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền, ban nhạc Ngũ Cung và ban nhạc Bộ Đội.

Concert được xây dựng thành ba phần với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, trong đó nổi bật là tiết mục “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do tập thể nghệ sĩ cùng trình diễn.

Ở phần thứ hai, không khí sân khấu chuyển sang phong cách pop đương đại với những màn trình diễn của Isaac, Anh Tú và Hồ Ngọc Hà.

Theo ban tổ chức, rock là màu sắc chủ đạo, chiếm khoảng 50% thời lượng âm nhạc concert, bên cạnh đó còn có pop rock và pop. Việc kết hợp nhiều thể loại nhằm tiếp cận khán giả ở các độ tuổi, sở thích khác nhau.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn quảng bá lịch sử, văn hóa và con người Thái Nguyên, đồng thời tạo điểm nhấn nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế 2026.

Trước đó, tối 1.11, Sân vận động tỉnh Thái Nguyên cũng là địa điểm tổ chức Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.

Đây là Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Sự kiện thu hút khoảng 30.000 khán giả trực tiếp có mặt tại sân vận động, cùng hòa mình vào những giai điệu hào hùng ca ngợi quê hương, đất nước.