Nhà nào đang trồng húng quế nên biết 4 điều này, cây mới xanh tốt, nhiều lá, thu hoạch được lâu

Húng quế được nhiều gia đình yêu thích bởi mùi thơm đặc trưng, có thể ăn kèm phở, bún, các món cuốn hoặc dùng làm gia vị trong nhiều món ăn. Chỉ cần một chậu nhỏ và điều kiện chăm sóc phù hợp, cây có thể phát triển thành bụi, cho lá thu hoạch nhiều lần. Dù vậy, húng quế không phải loại rau có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào mà vẫn sinh trưởng tốt.

Đặt cây ở nơi thiếu ánh sáng

Một trong những nguyên nhân khiến húng quế thân dài nhưng ít lá là thiếu nắng. Đây là loại cây ưa sáng, cần được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên để phát triển khỏe mạnh và tạo nhiều nhánh.

Nếu đặt chậu trong bếp, hành lang tối hoặc nơi bị che kín quá lâu, cây thường vươn thân để tìm ánh sáng. Khi đó, khoảng cách giữa các tầng lá giãn rộng, thân yếu, dễ nghiêng và tán lá không còn dày đẹp.

Vì vậy, nên đặt húng quế ở ban công, sân thượng hoặc khu vực sân nhà có ánh nắng. Cây thường phát triển tốt khi được nhận khoảng 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày, tùy điều kiện thời tiết. Với những ngày nắng nóng gay gắt, đặc biệt khi trồng trong chậu nhỏ, cần theo dõi độ ẩm đất và có thể che bớt nắng vào thời điểm nóng nhất để tránh cây mất nước.

Tưới nước liên tục khiến đất bị úng

Nhiều người cho rằng rau gia vị cần được tưới nước hằng ngày, thậm chí tưới càng nhiều cây càng xanh tốt. Tuy nhiên, húng quế cần đất đủ ẩm nhưng không chịu được tình trạng ngập úng kéo dài.

Khi chậu cây luôn sũng nước, rễ thiếu oxy và dễ bị tổn thương. Biểu hiện thường gặp là lá vàng, cây chậm lớn, thân yếu hoặc xuất hiện tình trạng thối rễ.

Để tránh điều này, nên sử dụng đất tơi xốp, thoát nước tốt và chậu có lỗ thoát nước dưới đáy. Trước mỗi lần tưới, có thể dùng tay kiểm tra bề mặt đất. Nếu lớp đất phía trên bắt đầu khô, người trồng mới cần bổ sung nước; nếu đất vẫn ẩm thì chưa cần tưới thêm.

Vào mùa hè, chậu húng quế có thể cần tưới thường xuyên hơn do đất khô nhanh. Ngược lại, khi trời mưa hoặc thời tiết mát mẻ, nên giảm lượng nước để tránh úng rễ. Không nên áp dụng một lịch tưới cố định mà bỏ qua tình trạng thực tế của cây.

Bên cạnh ánh sáng và nước tưới, cách thu hoạch cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hình dáng và khả năng phát triển của húng quế. Nhiều gia đình trồng cây rất tốt lúc ban đầu nhưng sau vài lần hái, cây dần trở nên cao, ít nhánh và nhanh già. Nguyên nhân thường nằm ở việc chỉ vặt lá mà không tỉa ngọn đúng cách.

Chỉ hái lá to mà không ngắt ngọn

Khi cần dùng húng quế, nhiều người thường chọn những chiếc lá lớn rồi ngắt từng lá riêng lẻ. Cách này vẫn có rau để ăn nhưng không giúp cây phát triển thành bụi rậm rạp.

Muốn húng quế phân nhiều nhánh, nên thu hoạch bằng cách ngắt phần ngọn ngay phía trên một cặp lá khỏe mạnh. Sau khi ngọn chính bị cắt, các chồi ở nách lá có điều kiện phát triển, tạo thành những nhánh mới.

Nhờ đó, thay vì chỉ có một thân chính vươn cao, cây sẽ phát triển nhiều cành và cho tán lá dày hơn. Đây là cách chăm sóc đơn giản nhưng rất hữu ích với những gia đình muốn thu hoạch húng quế thường xuyên.

Tuy nhiên, không nên cắt quá nhiều cành trong một lần, nhất là khi cây còn nhỏ hoặc đang yếu. Cần giữ lại đủ lá để cây tiếp tục quang hợp và phục hồi. Nếu dùng kéo, nên vệ sinh dụng cụ và cắt gọn để hạn chế làm dập thân cây.

Để cây ra hoa quá sớm khi chỉ muốn thu hoạch lá

Húng quế ra hoa là hiện tượng tự nhiên khi cây bước vào giai đoạn trưởng thành. Tuy nhiên, nếu mục đích chính là lấy lá làm rau gia vị, việc để cây ra hoa quá sớm có thể khiến lượng lá non giảm dần.

Khi hình thành hoa và hạt, cây dành nhiều nguồn lực hơn cho quá trình sinh sản. Vì vậy, thân có xu hướng già hơn, tốc độ phát triển lá mới chậm lại và lá có thể trở nên kém mềm.

Người trồng nên thường xuyên quan sát phần ngọn. Khi thấy các cụm nụ hoa bắt đầu xuất hiện, có thể ngắt bỏ để cây tiếp tục tập trung phát triển cành và lá. Việc kết hợp ngắt nụ với tỉa ngọn hợp lý cũng giúp duy trì tán cây gọn gàng.

Dù vậy, không nhất thiết phải loại bỏ toàn bộ hoa húng quế. Nếu muốn lấy hạt giống hoặc tạo nguồn thức ăn cho ong và các loài côn trùng thụ phấn, gia đình có thể giữ lại một số cành hoa.

Ngoài 4 lưu ý trên, người trồng nên thường xuyên loại bỏ lá vàng, lá hỏng và kiểm tra sâu bệnh. Nếu trồng húng quế để ăn trực tiếp, cần tránh tùy tiện sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

Nhìn chung, để có một chậu húng quế xanh tốt, không cần quá nhiều kỹ thuật phức tạp. Chỉ cần bảo đảm đủ ánh sáng, tưới nước hợp lý, ngắt ngọn đúng cách và kiểm soát thời điểm ra hoa, cây có thể phát triển nhiều nhánh, cho lá non liên tục và trở thành nguồn rau gia vị tiện lợi ngay tại nhà.