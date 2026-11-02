Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam
Năm 2026 đánh dấu tròn 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026) - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc. Nhân dấu mốc lịch sử đặc biệt này, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm từ ngày 5 - 15/11/2026, với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ky-niem-950-nam-quoc-tu-giam-quoc-hoc-viet-nam-246261102224335015.htm