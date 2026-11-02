Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng sẽ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, tháng 10/2026. Đây là dấu mốc có ý nghĩa, bởi lần đầu tiên công nghiệp văn hóa được đặt trong một khuôn khổ pháp lý riêng với mục tiêu hình thành hệ sinh thái sáng tạo để văn hóa thực sự trở thành một ngành kinh tế có sức cạnh tranh.