Conte là người MU cần nhất lúc này?

Conte là ứng viên sáng giá cho ghế HLV trưởng MU.

Truyền thông Italy đưa tin Conte đang hứng thú trước viễn cảnh trở lại Premier League sau hai nhiệm kỳ tại Chelsea và Tottenham. Nhờ cá tính mạnh mẽ, năng lực chiến thuật và thành tích đã được kiểm chứng, HLV người Italy đang lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo MU.

Nhà cầm quân người Italy có thể không phải lựa chọn an toàn tuyệt đối, nhưng đủ sức mang đến thứ mà đội chủ sân Old Trafford nhiều lần thiếu hụt: kỷ luật, bản sắc thi đấu và khả năng biến một tập thể bất ổn thành đội bóng cạnh tranh danh hiệu.

Conte có thể chấm dứt những thử nghiệm chiến thuật

Một trong những vấn đề lớn của MU thời hậu Sir Alex Ferguson là sự thiếu nhất quán về triết lý bóng đá. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Erik ten Hag và Ruben Amorim đều mang đến những cách tiếp cận khác nhau, nhưng chưa ai tạo dựng được nền tảng thành công bền vững.

Hồi đầu năm nay, Sky Sports dẫn lại quan điểm của Gary Neville rằng MU cần tìm một HLV phù hợp với DNA truyền thống của CLB, thay vì tiếp tục những thử nghiệm về phong cách. Đáng chú ý, phân tích dữ liệu của Sky Sports xếp Conte vào nhóm ứng viên có mức độ tương đồng cao nhất với phong cách MU dưới thời Sir Alex, dựa trên 15 chỉ số chiến thuật.

Conte chưa có công việc mới sau khi chia tay Napoli.

Điều này không có nghĩa Conte sẽ tái hiện nguyên vẹn bóng đá của Sir Alex. Tuy nhiên, lối chơi trực diện, khả năng khai thác chiều rộng sân và tổ chức tấn công với cường độ cao của ông có thể phù hợp với truyền thống thi đấu giàu năng lượng tại Old Trafford.

MU không nhất thiết phải tìm một HLV có triết lý giống Ferguson về mọi mặt. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống rõ ràng, giúp cầu thủ hiểu vai trò của mình và hạn chế những màn trình diễn thiếu ổn định.

MU cần một người thay đổi hiện trạng

Lý do thuyết phục nhất để MU cân nhắc Conte nằm ở hồ sơ thành tích. Ông từng thành công tại Premier League khi cùng Chelsea đăng quang vào mùa 2016/17, với một lối chơi hiện đại và phóng khoáng. Bước ngoặt đến khi ông chuyển sang sơ đồ 3-4-3 qua đó khai thác hiệu quả hơn khả năng di chuyển của các cầu thủ và tạo sự cân bằng giữa phòng ngự với tấn công.

Đây là dẫn chứng quan trọng cho MU. Đội bóng không nhất thiết phải tiếp tục mua sắm ồ ạt để cải thiện thành tích nếu một HLV giỏi có thể tổ chức lại đội hình, phân công vai trò hợp lý và phát huy tối đa năng lực của những cầu thủ sẵn có.

Conte biết cách phát huy tố chất của các cầu thủ sẵn có.

Conte cũng nổi tiếng với yêu cầu cao trong tập luyện, sự tỉ mỉ về chiến thuật và khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng. Với một đội bóng thường xuyên mắc lỗi cá nhân và thiếu ổn định, phương pháp ấy có thể tạo ra sự khác biệt.

Hiện tại, dễ nhận thấy MU cần trở thành một tập thể biết cách bảo vệ lợi thế, duy trì cường độ thi đấu và phản ứng tốt khi gặp bất lợi, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân.

Sự quan tâm dành cho Conte càng đáng chú ý trong bối cảnh MU khởi đầu mùa giải 2026/27 đáng thất vọng. "Quỷ đỏ" chỉ giành được 6 điểm sau 6 vòng Premier League đầu tiên, thành tích khởi đầu tệ nhất của CLB kể từ mùa 1986/87 tại cùng thời điểm.

Dù vậy, chưa thể khẳng định Conte chắc chắn sẽ trở thành HLV tiếp theo của MU. Cá tính mạnh của HLV người Italy là trở ngại lớn khi ông từng xảy ra mâu thuẫn gay gắt với ban lãnh đạo Tottenham trước khi ra đi.

Conte có thể không phải lựa chọn hoàn hảo cho MU, nhưng là phương án lý tưởng trong trường hợp đội không thể cải thiện dưới thời Carrick. Khi đội bóng cần khôi phục kỷ luật, bản lĩnh và năng lực cạnh tranh cho các danh hiệu, kinh nghiệm của nhà cầm quân người Italy là điểm cộng đáng kể.

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