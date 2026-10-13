Park Ji-sung: 'Lee Kang-in ở một đẳng cấp khác'

Cựu tiền vệ MU tin Lee Kang-in có thể đạt tới những cột mốc lớn như Son Heung-min từng làm tại Premier League.

Trong cuộc phỏng vấn với MARCA, Park Ji-sung dành nhiều lời khen cho Lee Kang-in, người đang khoác áo Atletico Madrid và được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của bóng đá Hàn Quốc hiện tại.

“Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ có kỹ thuật thiên bẩm tốt nhất mà bóng đá Hàn Quốc từng sản sinh. Tôi rất tò mò muốn biết Kang-in có thể tiến xa đến đâu trên sân khấu thế giới”, Park nhận xét.

Đánh giá ấy có sức nặng bởi Park từng trải qua chính con đường mà Kang-in đang đi. Trong 7 năm khoác áo Manchester United, cựu tiền vệ người Hàn Quốc giành 12 danh hiệu, trong đó có Champions League 2007/08, qua đó trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên vô địch giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu.

Theo Park, Kang-in không cần trở thành người kế nhiệm của bất kỳ ai. Cầu thủ 25 tuổi đủ khả năng tạo dấu ấn riêng tại châu Âu và Atletico có thể là môi trường giúp anh tiến thêm một bước trong sự nghiệp.

“Bóng đá Hàn Quốc may mắn khi liên tục sản sinh những cầu thủ đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp quốc tế. Lee Kang-in đang là một trong những người nổi bật nhất. Tôi tin việc chuyển tới Atletico Madrid sẽ giúp cậu ấy nâng tầm”, Park nói.

Ông nhấn mạnh: “Hơn cả việc trở thành người kế nhiệm tôi, cậu ấy có thể tạo ra con đường riêng ở bóng đá châu Âu, với tư cách một cầu thủ Hàn Quốc và một đại diện của bóng đá châu Á”.

Tài năng được Park chú ý từ năm 6 tuổi

Mối liên hệ giữa Park và Kang-in bắt đầu từ rất sớm. Khi mới 6 tuổi, Kang-in đã gây chú ý trong một chương trình truyền hình thực tế tại Hàn Quốc nhờ khả năng chơi bóng vượt trội, trước khi có cơ hội sang Manchester quay quảng cáo cùng Park.

Trong đoạn quảng cáo, Kang-in đóng vai Park và tái hiện bàn thắng nổi tiếng vào lưới Bồ Đào Nha tại World Cup 2002. Cậu bé đỡ ngực, loại bỏ đối thủ rồi dứt điểm bằng chân trái, còn Park vào vai HLV Guus Hiddink bên ngoài đường biên.

Park đã biết tới Kang-in qua truyền hình, nhưng lần gặp trực tiếp khiến ông ấn tượng mạnh hơn.

“Kang-in nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Tôi từng xem cậu ấy chơi trên truyền hình, nhưng khi gặp trực tiếp, tôi nhận ra tiềm năng của cậu ấy còn lớn hơn những gì mình hình dung. Đó là kiểu tài năng mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể phải ghen tị”, Park nhớ lại.

Park Ji-sung đánh giá Lee Kang-in là cầu thủ có kỹ thuật thiên bẩm nổi bật nhất mà bóng đá Hàn Quốc từng sản sinh.

Cựu tiền vệ MU cho rằng Kang-in sở hữu tố chất khác biệt ngay từ nhỏ. Ông dẫn lại một câu nói quen thuộc tại Hàn Quốc: “Có thể nhận ra một cái cây tốt ngay từ chiếc lá đầu tiên”.

“Trong bóng đá, tài năng không đảm bảo thành công, nhưng Kang-in rõ ràng sở hữu năng khiếu ở một đẳng cấp khác. Việc biến năng khiếu ấy thành một sự nghiệp lớn phụ thuộc vào chính cậu ấy. Nhưng khi nhìn thấy đam mê của Kang-in từ nhỏ, tôi tin cậu ấy sẽ có ngày bước lên những sân khấu lớn nhất”, Park chia sẻ.

Lời khuyên ông dành cho Kang-in khi ấy rất đơn giản: tiếp tục chăm chỉ. Nhiều năm sau, cậu bé trong đoạn quảng cáo ngày nào đã đi qua Valencia, Mallorca, PSG và giờ trở lại Tây Ban Nha trong màu áo Atletico Madrid.

Không cần trở thành Griezmann mới

Park cho rằng Kang-in có nhiều thuận lợi khi trở lại La Liga bởi anh trưởng thành trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha và đã có kinh nghiệm thi đấu tại giải. Quãng thời gian ở PSG cũng giúp cầu thủ Hàn Quốc tích lũy thêm kinh nghiệm ở sân chơi lớn.

“Kang-in trưởng thành ở Tây Ban Nha và đã có kinh nghiệm tại La Liga. Sau đó, cậu ấy tiếp tục phát triển ở PSG và giành Champions League, vì vậy việc thích nghi nhanh không khiến tôi bất ngờ. Tôi xem đây mới chỉ là khởi đầu cho bước tiến lên một đẳng cấp khác”, Park đánh giá.

Park từng gặp Lee Kang-in khi cầu thủ này mới 6 tuổi trong một buổi quay quảng cáo tại Manchester.

Tại Atletico, Kang-in khoác áo số 7, số áo từng gắn với Antoine Griezmann. Điều đó khiến anh khó tránh khỏi những so sánh, nhất là khi Diego Simeone được kỳ vọng giúp cầu thủ Hàn Quốc phát triển toàn diện hơn.

Tuy nhiên, Park cho rằng Kang-in không cần trở thành “Griezmann mới”. Theo ông, một cầu thủ mới không thể nhanh chóng lấp đầy khoảng trống của một biểu tượng, nhưng hoàn toàn có thể xây dựng vị thế riêng theo thời gian.

“Không ai có thể lấp đầy khoảng trống của một huyền thoại như Griezmann trong thời gian ngắn. Nhưng nếu nhìn về lâu dài, Kang-in có tiềm năng để trở thành một cầu thủ lớn theo cách của riêng mình”, Park nói.

Cựu tiền vệ MU nhấn mạnh: “Thay vì mong cậu ấy trở thành Griezmann mới, tôi hy vọng Kang-in sẽ trở thành phiên bản đẳng cấp thế giới của chính Lee Kang-in”.

Park cũng lấy Son Heung-min làm ví dụ để nói về giới hạn của cầu thủ Hàn Quốc. Trước đây, không nhiều người nghĩ một cầu thủ châu Á có thể giành Vua phá lưới Premier League, nhưng Son đã làm được.

“Không nhiều người, kể cả tôi, từng nghĩ Son Heung-min có thể giành Vua phá lưới Premier League. Nhưng Son đã làm được. Kang-in cũng có tài năng để đạt những thành tựu lớn như vậy”, Park nói.

Vì thế, trận Atletico Madrid gặp Manchester United mang đến cho Park cảm xúc đặc biệt. Ông muốn Kang-in chơi tốt, nhưng tình cảm dành cho đội bóng cũ vẫn không thay đổi.

“Tôi nghĩ phần lớn người Hàn Quốc sẽ muốn Atletico thắng. Tôi cũng muốn Kang-in thể hiện tất cả khả năng của mình, nhưng cuối cùng, tôi vẫn hy vọng Manchester United chiến thắng”, Park kết lại.