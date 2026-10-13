CLB Bóng đá Công an Hà Nội hai lần bị từ chối hưởng phạt đền

Được thi đấu trên sân nhà (sân Hàng Đẫy, Hà Nội), CAHN nhập cuộc tự tin và chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm cơ hội trước đại diện Nhật Bản. Đội bóng của HLV Mano Polking nỗ lực triển khai lối chơi tấn công, gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, trước đối thủ có chuyên môn cao, các cơ hội của đội chủ nhà không dễ chuyển hóa thành bàn thắng.

CAHN tung ra đội hình mạnh nhất có thể trong trận tiếp đón đại diện Nhật Bản.

Tình huống đáng chú ý đầu tiên diễn ra ở phút 29. Leo Artur băng lên trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm, bóng chạm tay Naomichi Ueda bên phía Kashima Antlers. Các cầu thủ CAHN đề nghị trọng tài cho hưởng phạt đền, nhưng yêu cầu này không được chấp thuận.

HLV trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam Kim Sang Sik cũng tới dự khán trận đấu này.

Sau tình huống này, CAHN tiếp tục nỗ lực tìm đường vào khung thành đối phương. Dù vậy, khi đang cố gắng duy trì thế trận và tìm kiếm bàn mở tỷ số, đội chủ nhà lại phải nhận bàn thua đáng tiếc.

Trước đội khách được đánh giá nhỉnh hơn, CAHN vẫn chơi tự tin và có liên tục những pha hãm thành trong hiệp 1.

Phút 61, Gaku Shibasaki xuống bóng sát đường biên ngang bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang vào khu vực cấm địa. Trong nỗ lực ngăn cản pha tấn công của đối thủ, hậu vệ Adou Minh lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Bàn phản lưới này giúp Kashima Antlers vượt lên dẫn trước 1-0.

Trong một tình huống tấn công ở hiệp 1, nhiều cầu thủ CAHN cho rằng hậu vệ đội khách đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài chính từ chối cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trong ảnh, số 10 Leo Artur của CAHN đang đề nghị trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền vì một hậu vệ đội khách để bóng chạm tay nhưng "vị vua áo đen" đã từ chối.

Chỉ ít phút sau khi bị thủng lưới, CAHN tiếp tục có tình huống khiến các cầu thủ chủ nhà đề nghị hưởng phạt đền. Phút 67, Adou Minh lên bóng bên cánh phải rồi đưa bóng vào vòng cấm. Bóng chạm người Ryoya Ogawa, dẫn đến phản ứng từ phía CAHN. Tuy nhiên, trọng tài một lần nữa không chấp thuận yêu cầu thổi phạt đền của đội chủ nhà.

Sau tình huống đó, CAHN vẫn nỗ lực tấn công song không thể đưa được bóng vào lưới đại diện Nhật Bản.

Việc hai lần không được hưởng phạt đền trong cùng trận đấu khiến những tình huống này trở thành điểm nhấn đáng chú ý của cuộc so tài.

Ở chiều ngược lại Kashima Antlers bắt đầu tăng tốc trong hiệp 2, hàng thủ của CAHN cũng phải làm việc hết công suất từ đó.

Sau bàn thua, CAHN vào thế phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Ở những phút cuối, đội bóng của HLV Mano Polking tiếp tục nỗ lực tấn công. Leo Artur có pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm ở phút 83, nhưng thủ môn Kashima Antlers đã kịp thời cản phá.

Và trong một tình huống tấn công nhanh, đại diện Nhật Bản đã có bàn thắng ấn định tỷ số 1-0. Đáng tiếc cho CAHN đó lại là một bàn phản lưới nhà.

Ít phút sau khi nhận bàn thua, trận đấu có thêm một tình huống mà trọng tài cần sự trợ giúp của VAR để ra quyết định có cho CAHN hưởng phạt đền hay không. Đáng tiếc cho đội chủ nhà, quyết định của vị vua áo đen vẫn tương tự như hiệp 1.

Chung cuộc, CAHN thất bại 0-1 trước Kashima Antlers trên sân Hàng Đẫy. Hai tình huống đề nghị hưởng phạt đền ở phút 29 và phút 67, xen giữa là bàn thua từ pha phản lưới nhà, khiến đại diện Việt Nam nhận thất bại thứ 2 tại AFC Champions League Elite 2026/27.