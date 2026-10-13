'Ông vua bí ngô' nặng 1,4 tấn của mùa Halloween năm nay

Ông Ron Wallace, một cư dân tại Greene, Rhode Island, đã mang quả bí ngô khổng lồ do mình trồng đến tham dự một cuộc thi bí ngô ở vùng New England vào ngày 10/10 (giờ địa phương) để cân trọng lượng.

Với trọng lượng 1.432kg, quả bí ngô này đã vượt qua kỷ lục thế giới trước đó là 1.296kg một khoảng chênh lệch xấp xỉ 136 kg. Kỷ lục cũ được thiết lập tại một cuộc thi ở Vương quốc Anh vào ngày 3/10 vừa qua.

Ông Wallace chia sẻ: "Nó thực sự khổng lồ và tôi rất thích quá trình trồng trọt này", đồng thời cho biết thêm: "Tôi hiện đang liên hệ với các đại diện của Guinness để tiến hành quy trình xác nhận kỷ lục thế giới".

Được biết, ông bắt đầu trồng bí ngô như một thú vui trong khi đang điều hành công việc kinh doanh trực tuyến các sản phẩm làm vườn. Ông đã nhận được khoản tiền thưởng trị giá 3.500 đôla Mỹ (khoảng 90.699 triệu đồng) khi giành chiến thắng trong cuộc thi.

Trước sự kiện này, ban tổ chức của một cuộc thi khác được cho là đã mời Wallace tham gia với mức giải thưởng 70.000 đôla Mỹ (khoảng hơn 1,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông cho biết, mình chọn thi đấu tại sự kiện ở New England vì cảm thấy việc giành chiến thắng và lập kỷ lục ngay tại quê nhà là điều quan trọng.

Chia sẻ về bí quyết trồng được quả bí ngô khổng lồ như vậy, Wallace nói: "Tôi mang ơn rất nhiều cộng đồng những người trồng bí ngô, nơi mọi người luôn sẵn lòng chia sẻ miễn phí các bí quyết và kinh nghiệm. Đây là năm đầu tiên tôi trồng bí ngô trong nhà kính, và việc canh tác trong nhà kính tạo ra sự khác biệt rất lớn".

Cũng trong ngày hôm đó, tại một cuộc thi bí ngô diễn ra ở California, quả bí ngô của Travis Gienger, một giáo viên dạy làm vườn đến từ Minnesota đã giành chiến thắng với trọng lượng 1.083kg. Sự kiện tại California này đã được tổ chức thường niên suốt 60 năm qua. Gienger, người đã có được chiến thắng thứ năm nhờ thành tích này, đã nhận giải thưởng trị giá 21.501 đôla Mỹ (khoảng gần 560 triệu đông).