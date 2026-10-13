Lộ diện HLV Premier League đầu tiên sắp bị sa thải

HLV Alvaro Arbeloa đang đếm ngược ngày rời Fulham sau khởi đầu thảm họa tại Ngoại hạng Anh mùa này. Theo tờ The Standard, chiến lược gia 43 tuổi chỉ còn đúng hai trận để tự cứu lấy chiếc ghế của mình. Ban lãnh đạo đội bóng Tây London đã hết kiên nhẫn sau trận thua ngược 1-2 trước Ipswich hôm 10/10. Thất bại cay đắng ở những phút cuối đã đẩy Fulham xuống đáy bảng xếp hạng.

Arbeloa được bổ nhiệm vào mùa hè vừa qua để thay thế Marco Silva, người từ chối gia hạn hợp đồng để chuyển sang dẫn dắt Benfica. Tuy nhiên, cựu hậu vệ Real Madrid và Liverpool đang đứng trước nguy cơ trở thành HLV đầu tiên bị sa thải tại Premier League mùa này.

Sau 6 vòng, Fulham vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Có đến 4 trận họ để thủng lưới ở 15 phút cuối trận do những quyết định thay người gây tranh cãi của Arbeloa. Chiến thắng duy nhất của đội từ đầu mùa là tại Carabao Cup trước West Ham.

Hiện tại, Fulham kém nhóm an toàn 2 điểm. Hai thử thách mang tính quyết định số phận của Arbeloa sẽ là các cuộc đối đầu với Hull City và Coventry. Nếu không giành được kết quả tích cực, lệnh sa thải chắc chắn sẽ được đưa ra.

Dù áp lực bủa vây và vừa phải nhận án phạt vì lỗi phản ứng trong trận hòa Manchester United tháng trước, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra bình thản. Phát biểu sau trận thua Ipswich, Arbeloa khẳng định ông không bao giờ lo lắng về chiếc ghế của mình hay cảm thấy sợ hãi. Ông cho rằng nếu sợ hãi thì không thể làm huấn luyện viên. Điều quan trọng nhất lúc này không phải tương lai cá nhân ông, mà là vị trí của Fulham trên bảng xếp hạng.

Số phận của Arbeloa tại Craven Cottage sẽ bắt đầu được định đoạt ngay trong chuyến làm khách tới sân của Hull City vào ngày 17/10.