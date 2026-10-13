Bóng đá Việt Nam và khát vọng vươn tầm

Đội tuyển Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Ảnh: VFF

Dấu ấn từ các đội tuyển

Trong 5 năm qua, bóng đá Việt Nam ghi dấu bằng nhiều thành tích đáng nhớ. Đội tuyển nữ lần đầu tiên góp mặt tại FIFA World Cup nữ 2023; đội tuyển U23 nam ba lần liên tiếp vô địch Giải bóng đá U23 Đông Nam Á vào các năm 2022, 2023 và 2025. Trong khi đó, các đội tuyển tiếp tục cạnh tranh hiệu quả tại SEA Games và những giải đấu quốc tế, tạo nên bức tranh phát triển tương đối toàn diện.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025-2026, cả 8 đội tuyển quốc gia Việt Nam đều vượt qua vòng loại, giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á, gồm đội tuyển nam, nữ, futsal nam, futsal nữ, U23 nam, U20 nữ, U17 nam và U17 nữ. Kết quả này cho thấy bóng đá Việt Nam không chỉ tập trung vào đội tuyển quốc gia mà còn từng bước nâng cao chất lượng ở nhiều cấp độ, loại hình thi đấu.

Tại SEA Games 33 năm 2025, bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định sức cạnh tranh với Huy chương vàng của đội tuyển U22 nam, Huy chương bạc của đội tuyển nữ và Huy chương vàng futsal nữ. Thành tích trên nhiều mặt trận phản ánh sự phát triển của các lực lượng, đồng thời cho thấy tiềm năng của bóng đá nữ và futsal trong hệ thống bóng đá nước nhà.

Một dấu mốc nổi bật là việc đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự FIFA World Cup nữ 2023. Dù phải đối mặt với những đối thủ hàng đầu thế giới, lần đầu góp mặt tại vòng chung kết đã mang lại những trải nghiệm quý báu, giúp các cầu thủ nâng cao kinh nghiệm và mở rộng tầm nhìn về bóng đá đỉnh cao. Đây cũng là động lực để tiếp tục đầu tư cho bóng đá nữ, từ đào tạo trẻ đến nâng cao chất lượng thi đấu quốc tế.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Ảnh: VFF

Ở cấp độ trẻ, việc đội tuyển U17 nam giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 tiếp tục mở ra kỳ vọng về một thế hệ cầu thủ mới. Những giải đấu lớn là môi trường cần thiết để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện tư duy chiến thuật, thể lực và khả năng thích ứng với cường độ thi đấu cao.

Những kết quả trên cho thấy định hướng phát triển bóng đá của VFF đang từng bước mở rộng từ mục tiêu thành tích trước mắt sang xây dựng lực lượng kế cận. Công tác tuyển chọn, đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện và tăng cường cọ xát quốc tế có ý nghĩa quyết định đối với khả năng duy trì thành công qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, thành tích ở cấp độ trẻ chỉ thực sự bền vững khi cầu thủ được thi đấu thường xuyên tại câu lạc bộ, có lộ trình phát triển rõ ràng và đủ năng lực chuyển tiếp lên đội tuyển quốc gia. Bóng đá Việt Nam vẫn cần cải thiện chất lượng giải quốc nội, thể lực, tốc độ, khả năng xử lý tình huống và tính ổn định khi đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á.

Vì vậy, những danh hiệu khu vực cần được xem là nền tảng để hướng tới mục tiêu cao hơn. Muốn thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá phát triển, Việt Nam cần kiên trì đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng môi trường thi đấu đủ sức tạo ra những cầu thủ có trình độ quốc tế.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá quốc tế. Ảnh: VFF

Đối ngoại mở đường vươn xa

Song hành với thành tích trên sân cỏ, công tác đối ngoại của VFF trong nhiệm kỳ IX ghi nhận những dấu ấn đáng chú ý. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá quốc tế, gồm Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC và Ủy viên Ủy ban Thi đấu FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Đáng chú ý, ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được AFC giao trọng trách điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026. Theo thông tin tổng kết nhiệm kỳ, đây là lần thứ ba ông đảm nhiệm vai trò điều hành bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á, sau các kỳ năm 2014 và 2023.

Những vị trí này không chỉ góp phần nâng cao sự hiện diện của đại diện Việt Nam trong các tổ chức bóng đá quốc tế mà còn mở ra cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản trị, tổ chức thi đấu và phát triển chuyên môn. Qua đó, bóng đá Việt Nam có điều kiện mở rộng quan hệ hợp tác, đóng góp tiếng nói và từng bước hội nhập sâu hơn với bóng đá châu lục, thế giới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Một dấu ấn khác là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào tháng 8-2026. Theo thông tin được cung cấp, ông dự khán trận chung kết ASEAN Cup, thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF – Bộ Công an và khảo sát dự án sân vận động PVF tại Hưng Yên, có quy mô khoảng 60.000 chỗ ngồi.

Chuyến thăm là dịp giới thiệu những bước phát triển của bóng đá Việt Nam, từ hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất đến định hướng đầu tư dài hạn. Quan trọng hơn, những hoạt động đối ngoại như vậy có thể tạo thêm cơ hội hợp tác, tiếp cận tri thức quản lý, phương pháp huấn luyện hiện đại và các chương trình phát triển bóng đá.

Dẫu vậy, vị thế quốc tế chỉ thực sự được củng cố khi chuyển hóa thành những kết quả cụ thể. Việc tổ chức các giải đấu lớn đòi hỏi hệ thống sân bãi, cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực điều hành đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế, VFF cần tiếp tục chủ động hợp tác với các liên đoàn mạnh, tăng cường giao hữu quốc tế, trao đổi chuyên môn và tạo điều kiện để cầu thủ trẻ được tiếp cận môi trường bóng đá chất lượng cao.

Cùng với đối ngoại, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là nâng cao chất lượng bóng đá trong nước. Sự phối hợp giữa VFF, các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo và hệ thống thi đấu cần được tăng cường nhằm bảo đảm quá trình phát triển cầu thủ diễn ra liên tục, từ đào tạo trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Nhìn lại 5 năm qua, những danh hiệu khu vực, dấu mốc lịch sử của bóng đá nữ, bước tiến của các đội tuyển trẻ và sự hiện diện ngày càng rõ nét trong các tổ chức quốc tế đã tạo nên nền tảng quan trọng cho bóng đá Việt Nam. Thành quả ấy là kết tinh từ nỗ lực của cầu thủ, huấn luyện viên, câu lạc bộ và định hướng phát triển của VFF.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với chiến lược dài hạn, đầu tư bài bản cho bóng đá trẻ và đối ngoại chủ động, bóng đá Việt Nam có cơ sở để hướng tới những mục tiêu cao hơn. Từ vị thế vững chắc ở Đông Nam Á, khát vọng vươn tầm châu lục và từng bước khẳng định mình trên bản đồ bóng đá thế giới sẽ tiếp tục là động lực để bóng đá nước nhà đổi mới, phát triển bền vững.