Tuyển Việt Nam chốt ngày hội quân đấu Đài Loan, Kyrgyzstan

Đây là giải đấu do VFF tổ chức, nhằm tạo điều kiện để HLV Kim Sang Sik cùng Ban huấn luyện rà soát, đánh giá lực lượng, hướng tới VCK Asian Cup 2027. Như vậy, sau trận đấu với Malaysia hồi tháng 3 (tại vòng loại Asian Cup 2027), sân Thiên Trường tiếp tục chào đón tuyển Việt Nam thi đấu tại đây.

Ba đội Đài Loan (TQ), Kyrgyzstan và chủ nhà Việt Nam thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (TQ) ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (TQ) đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào tháng 11, có 2 trận giao hữu quốc tế. Ảnh: Hải Hoàng

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân ngày 9/11, sau khi vòng 7 V-League 2026/27 kết thúc. Đây cũng là cơ sở để HLV Kim Sang Sik và các cộng sự trong Ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

So với đợt tập trung gần nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam sẽ có nhiều sự thay đổi. HLV Kim Sang Sik không thể triệu tập Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc vì chấn thương. Vì vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc khả năng thử nghiệm một số gương mặt mới, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất về nhân sự cho chiến dịch Asian Cup 2027.