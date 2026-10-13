Đình Bắc được thủ môn Nhật Bản đánh giá cao

“Đây là một cầu thủ rất tốt và có chất lượng. Hôm nay, cậu ấy pressing hiệu quả, gây nhiều khó khăn cho hàng thủ chúng tôi. Tôi đánh giá Đình Bắc có tiềm năng rất lớn”, Hayakawa nhận xét.

Đình Bắc đá chính và chơi trọn 90 phút trước nhà đương kim vô địch J1 League. Ngay phút thứ 5, anh tham gia pha phối hợp mở ra cơ hội cho chủ nhà. Sau đó, tiền đạo này đột phá bên cánh trái rồi trả ngược để Leo Artur dứt điểm. Cuối hiệp một, Đình Bắc tiếp tục có cơ hội trong vùng cấm nhưng bị Naomichi Ueda cản phá.

Khả năng ra sân của Đình Bắc từng bị bỏ ngỏ do anh bị đau ở trận gần nhất tại Shopee Cup. Tuy nhiên, HLV Alexandre Polking khẳng định bộ phận y tế đã kiểm tra kỹ và cho phép cầu thủ này thi đấu.

“Tình huống trước đó chỉ là một pha va chạm nhẹ, không phải chấn thương cơ. Cuối trận, Đình Bắc có dấu hiệu mệt nhưng không chấn thương. Chúng tôi sẽ tính toán khối lượng vận động để cậu ấy hồi phục tốt nhất”, HLV Polking cho biết.

Ở phía đối diện, HLV Toru Oniki thừa nhận Kashima gặp nhiều khó khăn trước sức ép của Công an Hà Nội.

“Ban đầu, chúng tôi không thể luân chuyển bóng một cách tự tin vì đối thủ pressing rất tốt. Sau đó, đội mới dần tìm được khoảng trống phía sau hàng thủ của họ, nhưng không thể ghi thêm bàn”, ông nói.

HLV Oniki cũng đánh giá cao lợi thế sân nhà của Công an Hà Nội. Theo ông, sự cổ vũ tại Hàng Đẫy tạo ra nguồn năng lượng lớn và khiến bất kỳ đội khách nào cũng gặp khó khăn.

Kashima Antlers thắng 1-0 nhờ pha phản lưới của Nguyễn Adou Leygley Minh ở phút 61. Sau hai lượt trận AFC Champions League Elite 2026/27, đại diện Nhật Bản có 6 điểm, trong khi Công an Hà Nội vẫn chưa có điểm sau hai thất bại liên tiếp.