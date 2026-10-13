MU mất thêm 2 trụ cột ở cuộc chạm trán Atletico Madrid

Các thành viên Quỷ đỏ đã lên đường tới thủ đô Tây Ban Nha hôm qua (12/10) chuẩn bị cho trận đấu thứ hai ở giai đoạn phân hạng.

Tuy nhiên, Shaw và Mainoo không góp mặt trong buổi tập sáng cùng ngày và được xác nhận không thể ra sân trước đội bóng của HLV Diego Simeone.

Sau Sesko, HLV Carrick sẽ không có sự phục vụ của Luke Shaw và Mainoo - Ảnh: Standard

Mainoo chơi trọn 90 phút trong trận hòa Tottenham 1-1, dù trước đó phải rút khỏi tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel vì chấn thương.

Shaw cũng đá chính ở trận đấu trên và chỉ được thay ra lúc cuối. Hậu vệ người Anh tập tễnh rời Old Trafford sau trận, nhưng chưa rõ chấn thương cụ thể.

Việc Shaw vắng mặt khiến MU đặc biệt lo ngại bởi những cầu thủ có thể thay thế cũng đang gặp vấn đề thể trạng.

Patrick Dorgu tổn thương gân kheo khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Đan Mạch và dự kiến tháng sau mới trở lại.

Noussair Mazraoui nhiều khả năng cũg vắng mặt. Điều này khiến lựa chọn của HLV Michael Carrick ở hai vị trí hậu vệ biên chỉ còn Diogo Dalot, Leny Yoro và cầu thủ trẻ Harry Amass.

Tài năng trẻ trưởng thành từ lò Carrington - Dan Armer cũng được đưa vào danh sách tới Madrid nhằm bổ sung phương án cho hàng phòng ngự.

Dù vậy, Carrick vẫn đón nhận một tín hiệu tích cực khi trung vệ chủ chốt Matthijs de Ligt đứng trước cơ hội tái xuất.

Cầu thủ Hà Lan nghỉ thi đấu từ tháng 11 năm ngoái vì chấn thương lưng. Trở lại tập luyện cùng toàn đội tháng này, De Ligt đã cùng các đồng đội bay tới Madrid và có thể đánh dấu màn trở lại sau thời gian dài vắng bóng.