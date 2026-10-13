Đội tuyển Việt Nam chốt lịch giao hữu quốc tế trong tháng 11

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu trong tháng 11. (Ảnh: VFF)

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, giải đấu có sự tham dự của ba đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) trong trận mở màn ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi đội chủ nhà gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối cùng ngày 15/11.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2026/2027 hoàn thành bảy vòng đấu. Đây là cơ sở để huấn luyện viên Kim Sang Sik và các cộng sự theo dõi phong độ, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các cầu thủ trước khi lựa chọn danh sách tập trung.

Đợt giao hữu tháng 11 diễn ra trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vừa kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư. Tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đánh bại Philippines 1-0, để thua Thái Lan 0-2 và vượt qua Pakistan 4-2, qua đó giành quyền tham dự trận tranh hạng Ba.

Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Malaysia ngày 5/10 khiến đội tuyển không thể giành huy chương tại giải đấu. Kết quả này cho thấy đội tuyển vẫn còn những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự ổn định trong những thời điểm quyết định.

Bởi vậy, hai trận giao hữu sắp tới được xem là cơ hội để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá hiệu quả tổ chức tấn công, khả năng chuyển đổi trạng thái và sự phối hợp giữa các tuyến, đồng thời thử nghiệm những phương án nhân sự phù hợp.

Bên cạnh yêu cầu chuyên môn, tình hình chấn thương của một số tuyển thủ cũng là vấn đề đáng chú ý trước đợt hội quân.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương cơ đùi sau trong trận gặp Philippines ngày 26/9, với thời gian hồi phục dự kiến khoảng tám tuần. Nếu tiến trình điều trị không thay đổi, khả năng góp mặt của tiền đạo này trong đợt tập trung tháng 11 sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bị chấn thương cơ bắp chân trái, dự kiến cần ít nhất một tháng để hồi phục. Cầu thủ Nguyễn Tài Lộc cũng gặp vấn đề ở vùng dây chằng cổ chân, với thời gian điều trị dự kiến khoảng ba tuần.

Đây là những mốc hồi phục được đưa ra sau giải đấu, còn khả năng trở lại của từng cầu thủ sẽ phụ thuộc vào quá trình điều trị và đánh giá y tế trước thời điểm hội quân.

Việc V.League 2026/2027 tiếp tục diễn ra cũng tạo điều kiện để huấn luyện viên Kim Sang Sik theo dõi những gương mặt đang có phong độ tốt, đồng thời cân nhắc bổ sung các nhân tố mới nhằm tăng cường chiều sâu đội hình.

Hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027, hai trận đấu trên sân Thiên Trường không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế, mà còn là dịp kiểm nghiệm những điều chỉnh về chuyên môn, từng bước ổn định lực lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu lục.