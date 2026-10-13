Adou Minh đã phản lưới, Công an Hà Nội thua trận thứ 2 liên tiếp ở AFC Champions League Elite

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (số 9, CLB Công an Hà Nội) nỗ lực đi bóng vượt qua sự truy cản của cầu thủ Kashima Antlers (Nhật Bản). Ảnh: TTXVN

Trong hiệp một, CAHN thi đấu nỗ lực và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Nguyễn Đình Bắc có thời cơ dứt điểm trong vòng cấm nhưng bị hậu vệ Naomichi Ueda cản phá. Phía đội khách cũng gây sức ép, song không thể ghi bàn trước giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, Kashima Antlers tăng tốc với sự xuất hiện của tiền vệ Gaku Shibasaki. Phút 61, Shibasaki phối hợp với đồng đội, đột nhập bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Bóng chạm chân Adou Minh trong nỗ lực phòng ngự và đi vào lưới CAHN. Đội chủ nhà nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng cú dứt điểm của Leo Artur ở phút 83 bị thủ môn Tomoki Hayakawa xuất sắc cản phá.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của CAHN tại giải, sau trận thua Gamba Osaka 1-4 ở lượt ra quân. Sau hai lượt trận, CAHN chưa có điểm, trong khi Kashima Antlers giành trọn 6 điểm và tạm dẫn đầu bảng khu vực phía Đông nhờ hiệu số bàn thắng bại, xếp trên Gamba Osaka và Beijing Guoan.

Kết quả này khiến cơ hội đi tiếp của CAHN trở nên khó khăn hơn. Đội bóng Việt Nam cần sớm giành điểm ở những lượt trận tiếp theo để cải thiện vị trí. Theo lịch thi đấu, ngày 27/10, CAHN sẽ làm khách trên sân Shanghai Port (Trung Quốc), còn Kashima Antlers tiếp đón Pohang Steelers (Hàn Quốc).

Tiền đạo Brayan Perea (số 90, CLB Công an Hà Nội) tranh chấp bóng quyết liệt với cầu thủ Kashima Antlers (Nhật Bản). Ảnh: TTXVN