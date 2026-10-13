CAHN thua trận thứ 2 ở Cúp C1 châu Á, Đình Bắc được khen

CAHN chơi một trận đấu sòng phẳng trước "ông lớn J-League" Kashima Antlers, tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, phút 61, Adou Minh có tình huống đưa bóng về lưới nhà, khiến đội bóng ngành Công an chịu thúc thủ 0-1. Như vậy sau 2 trận đấu, đại diện Việt Nam vẫn chưa có điểm số nào ở đấu trường Cúp C1 châu Á 2026/27.

Đánh giá về trận đấu, HLV Polking cho biết: "Trận thua này khiến tôi thất vọng. Đây là trận đấu mà CAHN có cơ hội giành điểm. Hiệp 1 đội chơi tốt, nhưng hiệp 2 mất bóng quá nhiều vì chuyền hỏng. Cuối trận đấu chúng tôi cũng có cơ hội nhưng không thể có bàn gỡ hòa. Dù tiếc nuối nhưng chúng tôi phải chấp nhận với kết quả này".

HLV Polking thất vọng khi CAHN trắng tay trên sân nhà.

HLV Polking cho biết thêm, CAHN đã không vận hành lối chơi được tốt nhất vì cầu thủ mất bình tĩnh. Bên cạnh đó, việc bỏ lỡ nhiều cơ hội cũng khiến đội đánh rơi ít nhất một trận hòa.

"Ở trận trước với Gamba, chúng tôi mất thế trận và thua xứng đáng. Nhưng trận này thì khác, CAHN làm tốt hơn rất nhiều và có thể duy trì được thế trận trong 90 phút. Toàn đội cố gắng nhưng kết quả lại không như mong muốn", HLV Polking cho biết.

Về màn thể hiện cũng như vấn đề chấn thương của Đình Bắc, thuyền trưởng CAHN nói: "Bộ phận y tế của đội đã kiểm tra chấn thương của cậu ấy. Chúng tôi luôn đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ, trong đó có Đình Bắc".

Bên kia chiến tuyến, thủ thành Hayakawa của Kashima Antlers dành những lời khen ngợi với Đình Bắc: "Cậu ấy có thể hình rất tốt, có khả năng gây đột biến khi tấn công. Nhưng tôi nghĩ, ở khía cạnh chịu áp lực, Đình Bắc cũng gặp không ít khó khăn. Tôi không rõ CLB nào ở Nhật Bản muốn chiêu mộ cậu ấy, nhưng tôi nghĩ Đình Bắc rất tiềm năng để thi đấu ở J-League".

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