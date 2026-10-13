U15 Việt Nam chú trọng phát triển tư duy và khả năng chơi bóng đa năng

Các cầu thủ U15 Việt Nam nỗ lực hướng tới FIFA U15 World Cup & Festival 2026. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển U15 Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với 34 cầu thủ. Ban huấn luyện tiến hành đánh giá, sàng lọc lực lượng qua từng tuần để lựa chọn 14 gương mặt tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 31/10 tại Azerbaijan.

Theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, quỹ thời gian chuẩn bị của đội tuyển khá hạn chế do một số cầu thủ vẫn phải tham dự các giải đấu ở cấp độ U16 tại địa phương. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đã chủ động xây dựng giáo án phù hợp, tập trung giúp các cầu thủ làm quen với những yêu cầu chuyên môn của giải đấu.

“Chúng ta có chưa tới 10 ngày để chuẩn bị. Khoảng thời gian đó để tạo ra một điều gì đó không phải quá khó, nhưng rõ ràng chúng tôi luôn phải sẵn sàng”, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong buổi tập ngày 13/10.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với U15 Việt Nam là thể thức thi đấu 8 người, có nhiều khác biệt so với bóng đá 11 người truyền thống.

Theo quy định của giải, sân thi đấu có kích thước 68mx50m, trong khi khung thành vẫn giữ nguyên kích thước tiêu chuẩn. Luật việt vị chỉ được áp dụng trong khu vực một phần ba sân tấn công, tính từ vạch cách đường biên ngang cuối sân 23m. Ngoài ra, các tình huống đưa bóng trở lại cuộc chơi từ đường biên dọc được thực hiện bằng đá biên thay vì ném biên.

Những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến cách tổ chức đội hình, phương án tấn công và phòng ngự. Với không gian thi đấu thu hẹp, cầu thủ phải xử lý bóng nhanh hơn, đồng thời chủ động di chuyển và phối hợp để tạo khoảng trống.

“Thể thức 8v8 hoàn toàn mới, từ luật việt vị đến cách đưa bóng trở lại cuộc chơi. Kích thước sân thay đổi nên cách vận hành cũng phải điều chỉnh. Đa số các cầu thủ chưa từng thi đấu trên mặt sân và theo thể thức như vậy”, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn phân tích.

Dù vậy, nhà cầm quân người Khánh Hòa nhìn nhận đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ rèn luyện khả năng thích ứng, nâng cao tốc độ xử lý tình huống và phát triển tư duy chiến thuật.

Theo ông, ở độ tuổi 14-15, bên cạnh việc nắm vững nhiệm vụ ở từng vị trí, cầu thủ cần được khuyến khích chủ động quan sát, đưa ra quyết định và tìm kiếm những phương án xử lý linh hoạt.

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật. Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai”, ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh khả năng thích nghi với thể thức mới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặc biệt chú trọng phát triển những cầu thủ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, thay vì chỉ giới hạn ở một vị trí cố định.

Theo ông, bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ phải linh hoạt trong di chuyển, phối hợp và thay đổi nhiệm vụ theo diễn biến trận đấu. Khả năng chơi bóng đa năng vì vậy cần được hình thành ngay từ giai đoạn đào tạo trẻ.

Định hướng này cũng được áp dụng đối với vị trí thủ môn. Trong điều kiện sân nhỏ, khoảng cách giữa các tuyến được rút ngắn, thủ môn không chỉ thực hiện nhiệm vụ cản phá mà còn phải tham gia tích cực vào quá trình triển khai bóng từ phần sân nhà.

“Ở sân nhỏ, vai trò của thủ môn rất quan trọng. Nếu thủ môn chơi chân tốt, biết phát bóng và xử lý trong những thời điểm quyết định, họ có thể tạo ra khác biệt. Bóng đá hiện đại đòi hỏi thủ môn cũng phải tham gia như một hậu vệ”, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận định.

Từng dẫn dắt nhiều đội tuyển trẻ Việt Nam ở các cấp độ U17, U19, U20 và U23, nhà cầm quân này cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác huấn luyện trẻ vẫn là phát triển cầu thủ, chuẩn bị lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.

Vì vậy, bên cạnh mục tiêu thi đấu, việc tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 còn mang ý nghĩa giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao tư duy chiến thuật và khả năng thích ứng với những môi trường thi đấu khác nhau.

Theo kết quả phân bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

Việc được thi đấu với các đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá sẽ mang đến những trải nghiệm cần thiết cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, nhất là trong bối cảnh toàn đội lần đầu tiếp cận thể thức thi đấu 8 người tại giải.

Với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, giá trị của sân chơi này không chỉ nằm ở kết quả từng trận đấu, mà còn ở những kinh nghiệm và kỹ năng các cầu thủ tích lũy được, qua đó tạo nền tảng để tiếp tục phát triển ở những cấp độ cao hơn trong tương lai.