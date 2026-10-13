Carrick hết đường lùi ở Madrid

Carrick chịu sức ép lớn khi MU chỉ giành 6 điểm sau 6 vòng Premier League, khởi đầu tệ nhất của CLB kể từ năm 1986.

Michael Carrick từng có đủ lý do để xin thêm thời gian. Bây giờ, những lý do ấy đang ít dần.

MU hành quân tới sân Atletico Madrid tại Champions League trong bối cảnh chỉ giành 6 điểm sau 6 vòng Premier League. Họ mới thắng một trận, đứng thứ 12 và có khởi đầu tệ nhất ở giải vô địch quốc gia kể từ năm 1986. Trận hòa Tottenham cuối tuần qua càng khiến tình hình thêm nặng nề khi MU dẫn bàn, chơi hơn người từ phút 78 nhưng vẫn để Dominic Solanke gỡ hòa ở thời gian bù giờ.

Carrick thừa nhận ông "cực kỳ thất vọng". Nhưng ở MU lúc này, thất vọng không còn đủ. Điều ông cần là một phản ứng rõ ràng trên sân.

Số vốn của Carrick đang cạn

Carrick có vị thế đặc biệt so với nhiều người tiền nhiệm. Ông không đến Old Trafford với tư cách một người ngoài, cũng không được lựa chọn chỉ nhờ danh tiếng. Chính Carrick giúp MU thoát khỏi giai đoạn hỗn loạn dưới thời Ruben Amorim, đưa đội bóng trở lại quỹ đạo rồi cán đích thứ ba mùa trước.

Đó là lý do ban lãnh đạo trao cho ông công việc lâu dài. Thành tích ấy cũng giúp Carrick nhận được nhiều sự kiên nhẫn hơn khi mùa giải mới khởi đầu không như kỳ vọng.

Nhưng bóng đá không cho phép một HLV sống mãi bằng thành tích cũ. Sáu vòng Premier League đã trôi qua và MU chỉ thắng một trận. Trước Tottenham đang vật lộn ở nhóm cuối, họ thậm chí không thể bảo vệ lợi thế khi hơn người. Những gì từng được xem là sai số nhỏ nay xuất hiện quá thường xuyên để còn có thể gọi là tai nạn.

MU không thể bảo vệ lợi thế trước Tottenham dù chơi hơn người từ phút 78, qua đó tiếp tục lộ vấn đề trong khả năng kiểm soát trận đấu.

Carrick từng lý giải những kết quả đầu mùa bằng các tình huống sít sao: một cú sút xa, một bàn phản lưới hay quyết định bất lợi từ trọng tài. Ông vẫn tin MU có nhiều tín hiệu tích cực. Nhưng khi cùng một kiểu vấn đề cứ lặp lại, ranh giới giữa thiếu may mắn và lỗi hệ thống bắt đầu mờ đi.

MU dẫn Tottenham nhưng không kiểm soát nổi giai đoạn cuối. Trước đó, họ cũng nhiều lần lộ vấn đề về cường độ, tổ chức phòng ngự và sự cân bằng ở tuyến giữa. Gary Neville từng mô tả 15 phút đầu hiệp hai trước Fulham là màn trình diễn tệ nhất ông chứng kiến từ MU, đồng thời đặt câu hỏi về mức độ nỗ lực của các cầu thủ.

Một HLV có thể thay hậu vệ, điều chỉnh tuyến giữa hay đổi cách pressing. Nhưng khi đội bóng bắt đầu mất niềm tin vào cách mình chơi, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Đó mới là mối nguy lớn nhất với Carrick.

MU cũng không thiếu đầu tư. Hơn 150 triệu bảng được chi cho Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba trong mùa hè, nhưng đội hình vẫn mất cân bằng. Bình luận viên Henry Winter cho rằng cách phân bổ ngân sách khiến MU phải trả giá khi hàng thủ không được tăng cường tương xứng.

Bởi vậy, Carrick không còn nhiều khoảng trống để nói rằng ông cần thêm cầu thủ. Đây đã là đội hình được xây dựng với dấu ấn rõ ràng của nhiệm kỳ hiện tại. Khi kết quả đi xuống, câu hỏi tất yếu sẽ chuyển từ chất lượng nhân sự sang khả năng sử dụng họ.

Madrid là bài kiểm tra khác hẳn

Trớ trêu ở chỗ Champions League lại là nơi MU khởi đầu tốt nhất mùa này.

Ở lượt mở màn, họ thắng Sabah 4-0 tại Old Trafford, trong khi Atletico thua Liverpool 1-2. Vì thế, một thất bại tại Madrid chưa thể đẩy MU vào khủng hoảng ở Champions League, bởi giai đoạn league phase vẫn còn sáu lượt trận.

Áp lực của trận đấu nằm ở nơi khác.

Carrick cần chứng minh MU có thể đứng vững trước một đối thủ lớn, trên một sân đấu khó và trong bối cảnh niềm tin đang suy giảm. Sau Atletico, họ còn phải gặp Como, Roma, Sporting CP, Leipzig, Bayern Munich và Villarreal. Một trận thua tại Madrid chưa khép lại cánh cửa Champions League, nhưng một màn trình diễn bạc nhược có thể khiến những nghi ngờ quanh Carrick tăng nhanh.

Atletico cũng là đối thủ rất phù hợp để kiểm tra những điểm yếu hiện tại của MU.

Đội bóng của Diego Simeone không cần cầm bóng nhiều hơn để khiến đối phương khó chịu. Họ quen với những trận đấu giằng co, biết chịu sức ép và đặc biệt giỏi bảo vệ lợi thế nhỏ. Đó chính là những điều MU vừa không làm được trước Tottenham.

Hơn 150 triệu bảng được đổ vào tuyến giữa trong mùa hè, nhưng MU vẫn chưa tìm được sự cân bằng như kỳ vọng.

Sự tương phản còn nằm trên băng ghế huấn luyện. Simeone dẫn Atletico từ năm 2011. Trong cùng quãng thời gian, MU trải qua nhiều đời HLV trong hành trình tìm lại sự ổn định sau thời Sir Alex Ferguson. Atletico không phải lúc nào cũng đẹp mắt hay thành công, nhưng hiếm khi người ta phải tự hỏi họ muốn chơi theo cách nào.

Carrick không thể có hơn một thập kỷ để xây dựng MU. Nhưng ông phải chứng minh đội bóng hiện tại đã có hình hài.

Vì thế, kết quả tại Madrid chỉ là một phần của bài kiểm tra. Điều Carrick thực sự cần là một MU có tổ chức khi không bóng, đủ bình tĩnh lúc bị ép sân và đủ lạnh lùng nếu vượt lên dẫn trước. Sau trận Tottenham, thủ môn Senne Lammens thừa nhận đội bóng phải học nhanh hơn và loại bỏ những sai lầm phòng ngự.

Carrick cũng nói MU cần trở nên "lọc lõi" và "cứng đầu" hơn. Đó gần như chính là bản mô tả Atletico dưới thời Simeone.

Và nghịch lý của chuyến đi Madrid nằm ở chỗ Carrick phải chứng minh MU sở hữu những phẩm chất mà đối thủ đã xây dựng suốt nhiều năm.

Nếu MU chơi tốt và giành kết quả tích cực, Carrick có thể biến Champions League thành điểm tựa để khởi động lại mùa giải. Một chiến thắng tại Metropolitano đủ sức thay đổi bầu không khí quanh đội bóng, giống cách những trận thắng lớn từng giúp ông gây dựng uy tín trong nhiệm kỳ đầu.

Nhưng nếu MU tiếp tục mất kiểm soát, lặp lại những lỗi cũ và rời Madrid bằng một màn trình diễn nhạt nhòa, câu chuyện sẽ không còn xoay quanh việc đội bóng cần thêm thời gian.

Khi đó, câu hỏi sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều với Carrick: MU còn nên trao thời gian cho ông hay không?