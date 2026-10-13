Asian Para Games 5: Đoàn Việt Nam nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Tại buổi gặp gỡ, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, tập luyện và công tác chuẩn bị thi đấu của các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bơi và cử tạ. Ông đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm thể lực, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và trạng thái tâm lý của các VĐV trong những ngày đầu có mặt tại Nhật Bản.

Trưởng đoàn TTNKT Việt Nam tham dự Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ (đứng bên phải) động viên các vận động viên. Ảnh: Đoàn TTNTK Việt Nam

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì sức khỏe và tinh thần ổn định trước khi thi đấu, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ động viên các VĐV phát huy kết quả tập huấn, giữ sự tập trung, tự tin và quyết tâm trong từng nội dung tranh tài. Đồng thời, ông lưu ý ban huấn luyện cần tiếp tục quan tâm, theo dõi sát tình trạng sức khỏe của từng VĐV, có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình tập luyện, giúp các tuyển thủ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào thi đấu.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh: “Asian Para Games 5 là đấu trường thể thao khuyết tật lớn nhất châu Á. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn là sự hòa nhập, thi đấu, cống hiến của các VĐV còn có ý nghĩa là các cuộc tranh tài, vượt qua giới hạn bản thân của người khuyết tật. Vì thế, các VĐV cần nỗ lực thi đấu để đạt được thành tích cao nhất tại Đại hội”.

Theo Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ, mỗi VĐV có mặt tại Asian Para Games 5 đều đã trải qua quá trình tập luyện, phấn đấu bền bỉ để tham dự Đại hội. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu thành tích, điều quan trọng là các tuyển thủ giữ vững niềm tin, phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường, nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình. Ông cũng mong muốn mỗi VĐV Việt Nam không chỉ thi đấu hết mình mà còn là một sứ giả góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu nghị lực, bản lĩnh và ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

“Đến với đấu trường khắc nghiệt này, toàn đoàn cần nỗ lực hết mình, đoàn kết, đồng lòng, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh.

Asian Para Games 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24-10, tại Nhật Bản, quy tụ các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn TTNKT Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV tranh tài ở 5 môn gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Theo kế hoạch, Lễ thượng cờ của Đoàn TTNKT Việt Nam dự kiến diễn ra vào chiều 16-10.